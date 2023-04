Detectaron un nuevo foco de gripe aviar en una localidad de San José

El gobierno registró un nuevo brote de gripe aviar, esta vez en la localidad de Juan Soler, en San José, confirmó a El Observador el director general de la Granja del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Nicolás Chiesa. El nuevo foco se detectó en aves de traspatio. En total fueron 110 las gallinas que debieron sacrificarse por estar enfermas.

Este es el noveno foco en el país, aseguró Chiesa, y como los anteriores, no involucra animales de producción. El anterior brote también se encontró en San José, en Playa Penino.

Protocolo y tranquilidad

El director departamental del MGAP en San José, Gabriel Vignoli, indicó a El Observador que las autoridades están tranquilas, ya que se han aplicado los protocolos correspondientes.

Según explicó Chiesa, una vez que se detecta un caso de gripe aviar se sacrifican las aves enfermas y se determina un radio de control. Técnicos del MGAP realizan diversos controles para confirmar que en zonas aledañas no existan otros animales enfermos. Según destacó, en este caso en el nuevo brote encontrado, no hay zonas de producción cerca.

Hasta ahora la gripe aviar no ha ingresado al sector productivo, según lo registrado por el MGAP.

Vacunarán gallinas

La Dirección General de Sanidad Animal del MGAP trabaja actualmente en la campaña de vacunación contra gripe aviar (que será obligatoria y gratuita para los productores).

Chiesa destacó que se está a la espera de la llegada de las vacunas, que se compraron en laboratorios de México y Francia. Para la campaña de vacunación el gobierno importará 10 millones de dosis de dos tipos, una inoculada y otra vectorizada; y cada animal deberá recibir dos dosis.

Chiesa explicó que la vacuna no afectará para nada el producto para consumo humano. No serán vacunadas las aves que se destinan a producción de carne, sino aquellas gallinas ponedoras y reproductoras, es decir, las que generan los pollitos o los huevos. Además, recordó que es importante tener en cuenta que la gripe aviar no se contagia por el consumo de carne aviar o de huevos, por lo que no hay riesgo para la salud humana en ese sentido.