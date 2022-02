Día de Iemanjá 2022: se celebró este miércoles el tradicional culto en las playas uruguayas

Como todos los 2 de febrero, este miércoles los fieles a la religión umbandista bajaron a las playas para realizar el culto a Iemanjá, su diosa del mar.

La celebración de este año es la segunda desde que se declaró la emergencia sanitaria, aunque la situación de la pandemia actual se distancia mucho de la del 2021. Si bien ha disminuido la preocupación por su letalidad, hay 60 mil casos activos más que entonces, un aumento de casos atribuido a la llegada de la variante ómicron.

Por esto, el Grupo Atabaque -agrupación umbandista- expresó en un comunicado que realizaría los rituales sin explicitar ubicaciones específicas "para no favorecer las aglomeraciones peligrosas" y sugería una celebración "en la intimidad del núcleo familiar religioso".

Este año se notó una menor concurrencia que los años anteriores, pero aún así hubo mucha gente que acudió a la costa, en donde se pudo percibir bailes tradicionales, música y ofrendas a la diosa.

Rituales en la playa Ramírez

En diálogo con Radio Universal, la Mae Susana Andrade habló de la particularidad de esta jornada icónica para los devotos. "Sabemos que es un día especial pero el Iemanjá siempre esta allí, Uruguay es un país rodeado de agua natural y eso es una bendición", agregó. Afirmó, además, que si bien la organización promueve el cuidado y la higiene, también consideran estar "espiritualmente muy necesitados de Iemanjá, y es un día especialísimo".

Además, reafirmaron la importancia de alinearse a las disposiciones de las autoridades sanitarias respecto al aumento de casos de covid-19, "atentos a cuidados y prevención de salud y sobre qué se debe o no se debe hacer al respecto”.

Se hace uso de protección contra el covid-19

Solicitaron también "continuar con precauciones personales y grupales que permitan prevenir o alejar contagios, eso significa lo que todos sabemos; vacunas, uso de tapabocas, higiene, distancias, no contacto físico, no amontonamientos, no mezclar grupos familiares, aislamiento en caso de síntomas o contagio, y todo lo que sea necesario para extremar medidas de ayuda a la prevención de la proliferación del virus".

Se expresó en el comunicado intentar realizar una celebración escalonada: "De ser posible, buscar lugares diferentes en distintos horarios, a los efectos de no transformar el rito en vector de propagación de enfermedades por imprudencia, siendo que, como seres espirituales, somos promotores de salud”.

Desde este martes, se encontraron puestos instalados en la rambla de la playa Ramírez, uno de los lugares donde se congrega más cantidad de fieles, con objetos a la venta para las ofrendas a Iemanjá.

Ofrendas a Iemanjá

La Intendencia de Montevideo había informado previamente que el miércoles el servicio de guardavidas trabajaría hasta las 23:45 en las playas Ramírez, Cerro y Buceo, por la gran cantidad de asistentes que esas playas reciben cada año en la celebración. Además, anunció que se pondrían en funcionamiento servicios especiales del transporte público desde la terminal del Parque Rodó de las líneas 192 y 405.

Luego del evento, en la madrugada del jueves, la comuna dará comienzo a un operativo de limpieza de playas.

La tradición del culto a Iemanjá de los practicantes de Umbanda tiene origen en el río Kutá, en Nigeria, y llegó a América mediante la esclavización de la población africana. Iemanjá es lo que se considera una "orixá", una entidad a medio camino entre las personas y lo divino.