Dibu Martínez habló del trato de presidente que le dan a Messi en Argentina y de la ayuda de su psicóloga tras los penales ante Colombia

El arquero de la selección argentina y de Aston Villa de la Premier League inglesa, Emiliano "Dibu" Martínez, brindó una entrevista a Ben Foster por Prime Video Sport en la cual dio detalles de la interna del combinado que dirige Lionel Scaloni, con el cual ganó la pasada edición de la Copa América en Brasil ante el dueño de casa, y también clasificó al Mundial de Catar 2022.

Entre alguna de sus respuestas, Dibu habló del trato "presidencial" que recibe su compañero Lionel Messi en la selección albiceleste.

“Cuando Leo habla, todos se callan porque es como si hablara el presidente de Argentina. Además, es un compañero que te habla y que sabe todo de vos”, explicó al golero argentino.

A su vez, habló de lo que fue la Copa América de Brasil en la que fue figura en varios partidos, sobre todo, en la semifinal contra Colombia atajando penales luego de hablar contra cada uno de los jugadores que iba a rematar para intentar amedrentarlos.

El positivo de covid-19 de Franco Armani, le dio la posibilidad de ser el arquero titular argentino.

"Me tocó ser titular en la Copa América. Argentina tenía mucha presión, Messi nunca había ganado un torneo así de grande en su vida, entonces él habló diciendo que iba a ser su última Copa y que por eso iba a darlo todo, yo tenía la piel de gallina, ya sabés, con Messi diciendo eso...”, agregó.

afp efe

Dibu Martínez va al piso y le gana la pelota a Luis Suárez

Y ahondó un poco más sobre cómo Messi conoce a los rivales y en este caso, habló justamente de Uruguay: "Una vez estábamos jugando un partido con Uruguay, que tenía a Cavani, a Suárez... y él, después de media hora, vino y me dijo cuál era la única forma en la que me podían hacer un gol, entonces yo dije: 'Hermano, voy por todo'. Él me respondió: 'Emi, por favor, ayudame conun par de cosas, solo esto y esto, y relajate', entonces hice exactamente lo que Messi me pidió".

Dibu habló de cómo se sintió luego de atajar los penales en la definición contra Colombia que los depositó en la final.

“En ese momento yo estaba llorando. Lloré durante toda la Copa América, era como un niño, tenía muchas emociones. En ese momento solo sentía que tenía que llorar. Me fui al vestuario y me encontré llorando solo y todos me decían ‘¿por qué estás llorando? si estamos en la final’, pero es que yo solamente no aguantaba”.

AFP

El penal que le atajó en la definición del partido a Yerri Mina de Colombia

Y agregó sobre su famosa frase a la hora de que Yerry Mina fuera a patear su penal "Mirá que te como, hermano”: “Me explotaron las redes después de los penales en la semifinal. Después del partido, lo primero que hice fue llamar a mi psicóloga solo para calmarme. Pasé de 700 mil seguidores a 2,4 millones en un día después de los penales. Miles de comentarios, entrevistas... y yo tan solo no quería hacer nada, solamente era una semifinal, así que pasé horas hablando con mi psicóloga y entonces en la final con Brasil comencé el partido muy relajado, como si no estuviera jugando una final”.

Aquí se puede ver aquel penal: