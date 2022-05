Diego Alonso contó su primera charla con Luis Suárez y dejó la duda: ¿se retirará el 9 después del Mundial?

En la conferencia de prensa de este miércoles el entrenador de la selección uruguaya, Diego Alonso, fue consultado por Luis Suárez, el goleador histórico de la celeste que está en sus últimos partidos con el combinado, con el Mundial de Qatar 2022 como su gran objetivo de este año.

El DT fue consultado por las sensaciones que le generaba que el atacante estuviera en sus últimos partidos. “La sensación que me da son las que me transmite como entrenador”, dijo.

Luego, contó cómo fue su primera charla con el salteño. “Las sensaciones que me da permanentemente son de seguridad, de tener una persona que el primer día que me senté a charlar con él me dijo: ‘Diego, quiero jugar pero si tengo que ser suplente voy a ser el hincha número uno de mis compañeros, de la selección y de vos’. Eso habla de lo que significa Luis Suárez permanentemente”.

“Lo observo todo el tiempo como entrenador. Y también a nivel humano. Es un futbolista que ha marcado una época y que a nosotros, vuelvo a repetir, permanentemente nos lo pone fácil para hacer lo que tengamos que hacer y tener un relacionamiento muy fluido y que siempre sea en beneficio de la selección”, agregó.

Alberto Valdes / Pool / AFP

Luis Suárez

Alonso también dejó la duda de si Suárez se retirará de la selección después del Mundial de Qatar. “No pienso que se va retirar. Yo no sé si se retira”, dijo.

“Pienso que está para jugar mañana y pasado, cuando le toque jugar. No sé porque tengo que limitar a alguien a que va a dejar de jugar… No se limitan ellos, no los voy a limitar yo. Disfruto de él como a todos los jugadores en el día a día. No sé si va a ser el último Mundial de él, habría que peguntárselo a él”.

AFP

Luis Suárez en Uruguay

Alonso también fue consultado si tendrá en cuenta para la convocatoria mundialista a los jugadores que van por su cuarto mundial, un hecho que con la celeste solo logró Pedro Rocha, y que en Qatar podrían igualar Fernando Muslera, Diego Godín, Edinson Cavani, Martín Cáceres y Suárez.

“No tomaré la decisión de la elección de un jugador para ir a un Mundial para generar un hito histórico", dijo. "Sé que hay futbolistas que son de selección y que su rendimiento muchas veces en los clubes quizás no es el idóneo, pero estoy convencido que cuando se ponen la camiseta celeste, rinden", agregó.

@seleccion

Godín, Cavani, Muslera, Suárez y Cáceres

"Antes de comenzar como entrenador (de la selección) se hablaba de Godín y en el primer partido ante Paraguay fue titular y fue figura. Creo mucho en los futbolistas que tengo. Confío en sus cualidades en la selección. Ponerse la camiseta celeste tiene un peso. Y ese peso hay jugadores que lo llevan mejor y sabemos que van a rendir. Pablo García no jugaba y venía aquí y era un fenómeno. (Fabián) Carini, que era arquero, venía sin jugar y era un fenómeno. Eso a mí no me preocupa, pese a que uno siempre quiere que los jugadores siempre jueguen. Pero no citaría a alguien para que haga un récord, lo citaría en el beneficio de la selección".