Diego Arrospide: “La oferta de ganado está recuperando calidad”

Diego Arrospide, presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), habló sobre el mercado del ganado gordo y entre otros aspectos resaltó que hay un buen escenario de valores y de demanda internacional.



¿Cómo está el mercado del ganado gordo?



La realidad del mercado hoy es buena, tenemos un buen escenario de valores con un clima que ayudó mucho y una demanda a nivel interno e internacional que ha traccionado. Eso ha puesto de manifiesto lo que es la actividad industrial, con el importante volumen de faena que llevamos realizado en el acumulado, que comparado con un año atrás está un 27% por encima. Eso habla de la buena actividad y demanda que hay, aunque no podemos dejar de reconocer la realidad: la actividad de los frigoríficos ha sido excelente, se han ajustado a los más exigentes protocolos sanitarios y eso ha permitido desarrollar la operación más allá de algunas vicisitudes.

El reflejo de la actividad es buena, aunque no escapa a la realidad del país.

¿Qué muestran los valores?

Son buenos, estamos en un buen escenario de valores pese a lo complicado de la situación, de la mano de la buena actividad y la demanda internacional, fundamentalmente de China que está traccionando en demanda y precios. Necesitamos la recomposición de los demás mercados, sobre todo los europeos, mercados importantes para las carnes de calidad de Uruguay.

A nivel interno, después de la seca de fin de año y a partir de las lluvias de enero y febrero se marcó un quiebre en la tendencia de precios y la realidad productiva del país. Sobre todo en el norte que llovió muy bien durante el verano. Del Río Negro para abajo a medida que empezó a llover la realidad productiva fue otra. Los campos se han acomodado de pasto y el productor frente a este escenario de valores y con una nueva perspectiva hacia adelante muestra inversiones en pasturas, verdeos y praderas.

Esta nueva realidad genera optimismo en el productor.

Diego Battiste

Diego Arrospide, presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado

Referencia de precios

Novillo US$ 3,55

Vaca US$ 3,35

Vaquillona US$ 3,45



"A levantar y con plazo, con buena demanda, entradas cortas y precios firmes", comentó.

¿Qué calidad tiene la oferta?

Hoy la oferta está recuperando calidad. Tuvimos algunos meses en los que costaba hacer faenas de animales parejos en cuanto a terminación en calidad. Hoy la calidad se está recuperando en la medida en que los campos se recuperan y eso se ve en las plantas frigoríficas.

¿Qué perspectivas hay?

Las expectativas de actividad son buenas, imagino un mercado que va a continuar firme en demanda y valores.

La realidad productiva a partir de las lluvias es otra y hay una fuerte demanda exterior que se refleja en la realidad de precios. Sumado a eso están nuestros principales competidores. Brasil está con una oferta bastante limitada y precios por encima a los nuestros, Argentina tiene una realidad política complicada. Y Australia está en fase de recomposición de stocks, con precios superlativos muy por encima y tiene problemas políticos con China, por eso está muy poco competitivo.