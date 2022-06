Diego Godín y su receta para ganarle al River de Gallardo: "Mucho corazón y mucha pata"

Diego Godín fue presentado este jueves en forma oficial como nuevo jugador de Vélez Sarsfield y en la conferencia de prensa habló sobre el mensaje que le mandó Diego Simeone, sobre la emoción de su amigo Augusto Fernández, de los tres técnicos que más lo marcaron en su carrera y también de cómo se deben jugar los partidos contra River Plate por los octavos de final de la Copa Libertadores.

"Me siento bien, espectacularmente bien. Hoy le decía a Christian (Bassedas, director deportivo del club) que se nota que es como una gran familia, la gente es muy cercana, hay un ambiente de trabajo muy lindo, mucho positivismo. Yo recién estoy conociendo al grupo, de a poco adaptándome, recién son dos días, entrenando, con esta presentación y con muchas ganas de trabajar", expresó el capitán de la selección uruguaya.

"Lindo dato, ojalá pueda mantenerlo", le dijo a un periodista que le comentó, antes de hacerle una pregunta, que en lo que va del 2022 no ha perdido ningún partido.

Se fue invicto y campeón de Atlético Mineiro

"Venía arrastrando una tendinitis rotuliana que me traía a maltraer. Jugaba y paraba con los partidos de la selección que para mí eran de vida o muerte, me exigí más de la cuenta y eso me hacía para algún partido. Lo que hablé con el Cacique (Alexander Medina) es que tengo que estar bien y cuando esté realmente bien voy a entrar a la cancha para darle continuidad y jugar lo que considere el cuerpo técnico", dijo.

"En mi carrera, menos en esta parte del año, estoy acostumbrado a tener continuidad y gracias a Dios he tenido pocas lesiones en mi carrera", manifestó.

Consultado sobre si había hablado con Diego "Cholo" Simeone, quien fue su entrenador de Atlético de Madrid, dijo: "No hablé, me escribió un mensaje, estaba aterrizando en Argentina y me llegó un mensaje en el que me felicitaba y me dijo que estaba muy contento que estuviera en Argentina y justamente en un club al cual él le tiene mucho cariño y donde dio sus primeros pasos. Me deseó mucha suerte".

"Hablé mucho con Augusto (Fernández), que se emocionó cuando se enteró que venía para acá por lo que quiere a Vélez y por lo bien que Vélez me puede hacer a mí. Fue un empujón importante tener amigos que me hablen así de Vélez", afirmó el defensor de 36 años.

"Me encontré con un vestuario joven y sano con muchas ganas de aprender", agregó.

Con la selección clasificó al Mundial

"Los entrenadores que más me marcaron fueron William Lemos, que en inferiores de Cerro me puso de marcador central, un visionario. El Cholo y el Maestro Tabárez, dos personas a las que les estaré agradecidos siempre porque me hicieron crecer como jugador, aprendí a competir, a jugar, a entender un vestuario, y también a crecer como persona", dijo.

Después, en exclusiva con TyC Sports, Godín dijo cómo tiene que jugar Vélez contra River, al que dirige Marcelo Gallardo, en los duelos por octavos de final de Copa Libertadores que se disputarán el 29 de junio y el 6 de julio: "Esos partidos se ganan con mucho corazón, con mucha pierna, hay que ser muy intensos, la experiencia aporta mucho en determinados momentos, en quién hace el gol decisivo, sacar un gol de la raya, ordenar a un compañero, hablar con el árbitro, pero al final meter mucho corazón y mucha pata. Vélez tiene un equipo con hambre, con mucho corazón y mucha pata. Esperamos hacer un grandísimo partido para poder pasar de fase".