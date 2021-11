Diego Latorre y el penal sobre Canobbio en Cerrito-Peñarol: "El VAR se durmió"

Los goles de Ruben Bentancourt en el primer tiempo de Peñarol contra Cerrito, partido correspondiente a la 10ª fecha del Torneo Clausura, dejaron en un segundo plano una acción en la que Leodán González no sancionó un penal a favor del aurinegro.

La jugada ocurrió en el primer tiempo cuando Agustín Canobbio fue a busca un balón rastrero, llegó antes que el lateral Alejandro Villoldo quien se deslizó en procura del balón pero que al llegar tarde se llevó puesto al extremo aurinegro. Era penal.

Canobbio controló primero la pelota y luego sufrió el golpe. Pero González no advirtió la incidencia.

Leonardo Carreño

Canobbio la peleó por arriba

El VAR, donde actuaron Antonio García y Nicolás Tarán, tampoco le hicieron revisar la jugada al juez.

El fútbol uruguayo se ve ahora por ESPN que le compró los derechos a Tenfield para emitirlo por su App Star Plus para toda América, menos para Uruguay.

El partido fue relatado por el Bambino Pons y comentado por Sebastián Giovanelli.

Desde su casa, el principal comentarista de ESPN, el exfutbolista Diego Latorre tuiteó: "Canobbio llegó primero a la pelota y lo derribaron desde atrás. Penal no sancionado. El VAR se durmió".

Canobbio llegó primero a la pelota y lo derribaron desde atrás. Penal no sancionado. El VAR se durmió. — Diego Latorre (@dflatorre) November 5, 2021

Peñarol también protestó una acción donde Ignacio Avilés impactó con la suela a Carlos Rodríguez luego de despejar una pelota. Sin embargo, el jugador de Cerrito llegó primero al balón y la pierna siguió sin que fuera posible, a tan corta distancia, detenerla. No era una jugada para expulsión, por lo tanto el VAR no podía intervenir ya que González no la sancionó ni con amarilla.