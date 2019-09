Diego López: entre su plantel ganador y el ejemplo que tomó de Nacional

En la sala de conferencias de prensa del Campeón del Siglo el entrenador de Peñarol, Diego López, analizó este jueves el momento de su equipo desde todo punto de vista y dejó frases que explican el camino que recorrieron, las razones de la crisis y cómo saldrá adelante de este bajón deportivo. Estos fueron los conceptos que manejó el director técnico:

-“Lo más importante es que todos los jugadores están a la orden. Eso, para empezar el Clausura, que es un torneo que Peñarol lo quiere y lo tiene que ganar, creo es bueno. Tuvimos dos semanas que vinieron bien para trabajar en la parte anímica y futbolística. Corregimos errores, que es lo que tenemos que hacer en estos momentos”.

-“No se hizo un buen Torneo Intermedio pero sí un gran Apertura. A medida que se recuperen los jugadores entendemos que Peñarol puede mejorar mucho lo que hizo en el Intermedio. Peñarol apunta a ganar el Clausura. Eso es lo importante. En el futuro puede haber variaciones tácticas a mitad de un partido, pero la idea es hacer lo que hicimos en los últimos Apertura y Clausura. En el Intermedio no nos fue bien, pero creo que en lo que va del año es normal que un equipo tenga un bajón. No es normal que no lo tenga. Y en este momento hay que ponerle el pecho a las balas y ser conscientes que no hicimos un buen torneo, que debemos mejorar y que hay que afrontar todo como hombres, y este plantel tiene hombres”.

-“La salida del profe (Valenzuela) fue algo personal. Ya lo dijo. Es una decisión de él y debemos respetarla. Es una lástima que se nos vaya en la parte más linda del campeonato, pero es una decisión tomada por él. No es nuestra. Le agradecimos por todo lo que nos dio. Será siempre un amigo. Ahora viene otro profe, con quien estuve tres años (en Italia), con otra metodología de trabajo. Cuando una persona entra con un campeonato empezado es difícil cambiar todo, así que progresivamente irá cambiando cosas, pero eso es normal. De todas formas, lo importante es que este plantel ganó antes que llegáramos, ganó con nosotros en el cuerpo técnico, y si no estamos en el futuro, estoy convencido que ganarán, porque es un plantel ganador. Este es un plantel ganador”.

-“En los momentos difíciles es cuando este plantel está más compacto. Cuando uno ve lo que sucede en el día a día le da fuerzas para seguir trabajando y creyendo en lo que se hace”.

-“ Peñarol tiene que jugar más como equipo”.

-“Las derrotas duelen y dejan enseñanzas. El clásico nos dejó enseñanzas positivas, porque Nacional pierde hace dos años. Ahora perdió el Apertura, y no bajó nunca los brazos. Por eso es un ejemplo para nosotros, y se lo dije a los jugadores. Ellos no bajaron los brazos, vinieron bien (al partido del Intermedio) y nos ganaron. Tenemos que tomarlos como ejemplo. Fue lo mismo que nos sucedió con Paranaense (en la Copa Sudamericana) en casa, cuando nos quedaron enseñanzas grandes. En el clásico sucedió igual. ¿Qué sucedió en ese momento? Después de los partidos con Paranaense salimos con otra mentalidad y conseguimos impulso para ganar el torneo. Eso es igual. Ahora tenemos que aprovechar el clásico para tomar impulso, y hacer lo mismo que con Paranaense, ir partido a partido en el Clausura”.

-¿El colombiano John Misael Riasco? “Lo estamos viendo en los entrenamientos. Está creciendo. Creo que va a tener la oportunidad (de jugar)”.

-¿El español Xisco? “Llegó el miércoles, en un viaje más largo de lo normal, y solo lo vimos de tarde, cuando hablé con él. Viene de entrenar con un equipo en Mallorca y de trabajar con un preparador físico personal. No es lo mismo trabajar con un equipo, donde sabés que vas a tener competencia, que hacerlo solo. Va a tener que ponerse a punto. Lo veremos con el profe, pero está bien físicamente y eso es importante”.