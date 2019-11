Diego López recibió una oferta de Brescia y se puede ir ya

Diego López recibió una llamada del presidente de Brescia, Massimo Cellino, el pasado viernes porque quiere contar con él desde ya.

El titular de ese equipo italiano lo conoce a López porque en su momento fue el presidente de Cagliari, y contó con él como director técnico.

Según pudo saber Referí, Cellino llamó al contratista del técnico el pasado viernes, pero cuando éste se lo comentó a López, el entrenador aurinegro le dijo que lo llamara el domingo porque el sábado tenía un partido importante con Peñarol.

Cabe recordar que el mismo Cellino ya echó a Diego López el 6 de abril de 2014 cuando era el entrenador de Cagliari y hacía sus primeras armas como DT.

No obstante ello, lo conoce bien, fue el primero que le dio la oportunidad de dirigir, y quiere sacar a su nuevo club, Brescia de este lugar incómodo que ocupa hoy en la Serie A.

Este domingo, Cellino lo llamó personalmente, pero en ese momento López no estaba con el celular, por lo que sigue esperando la llamada para la tarde del domingo.

¿Se puede ir ahora de Peñarol cuando falta tan poco para que termine el campeonato?

"Diego (López) está molesto por el trato que recibió de parte de algunos dirigentes en los últimos tiempos y sobre todo, cuando se enteró de que se comunicaron con algún entrenador hace un par de semanas. Está dando exámenes todos los partidos", explicó una fuente a Referí.

A principios de octubre el consejo directivo de Peñarol en régimen de comisión general, sesionó y le envió una especie de ultimátum a López por los malos resultados que se habían cosechado.

En ese ínterin, hubo algunos contactos telefónicos con Diego Alonso quien a su vez le comentó a López que lo habían llamado.

El 10 de octubre, en conferencia de prensa, no obstante, López dijo en conferencia de prensa: "Un entrenador tiene que estar acostumbrado a todo. Cuando no se tiene equipo, hay que esperar la oportunidad y cuando se tiene, puede pasar que los resultados no se den y se hable de otros entrenadores. Es una situación normal en estas circunstancias".

Cuando fue consultado acerca de si sentía el respaldo de los dirigentes, el DT indicó: "El respaldo lo tengo, lo siento y mi contrato va hasta diciembre y esa es la idea".

Si bien la posibilidad de retornar a Italia lo seduce, López quiere hablar de la propuesta antes de aceptarla, obviamente.

Cabe señalar que el actual técnico de Brescia es Eugenio Corini y que este domingo perdió 2-1 en su visita a Hellas Verona y ocupa el puesto 18 entre 20 de la Serie A, por lo que por el momento ocupa un lugar en puestos de descenso.

En ese equipo juega además Mario Balotelli quien justamente este domingo tuvo un nuevo problema por insultos racistas que hicieron que él mismo parara el partido al tirar la pelota con bronca contra la tribuna que lo abucheaba, más allá de que también intentó irse de la cancha. Sus compañeros lograron convencerlo de que no lo hiciera.

Si se va López, Saralegui tiene el número 1

En caso de que López acepte irse cuanto antes a Brescia y retorne al fútbol italiano, su sucesor será seguramente Mario Saralegui.

"Saralegui es el candidato del presidente Jorge Barrera. Si bien hace un par de semanas no tenían consenso, hoy te puedo decir que si se va López, Mario tiene la gran mayoría de los votos, por no decirte todos", agregó otra fuente consultada.

La tarde del domingo será determinante y en Peñarol, en tanto, esperan que López decida si se va o se queda en el club cuando faltan siete fechas para el final del Torneo Clausura y algún partido más para definir el Campeonato Uruguayo.

Una vez que López pueda hablar con Cellino, se comunicará con el presidente aurinegro, Jorge Barrera, para enterarlo de la situación de manera oficial y allí se definirá qué sucederá en el futuro cercano