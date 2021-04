Diego Lugano: "La responsabilidad de ser capitán de la selección no me permitió disfrutar"

Diego Lugano contó en una entrevista los motivos por los que no tuvo oportunidad de jugar en Nacional cuando llegó desde Canelones en el año 2000 y Hugo De León era el entrenador. El zaguero fue a préstamo a Plaza Colonia, donde comenzó a desarrollarse en Primera división y después de otro breve paso por el tricolor, siguió su carrera en San Pablo, donde se transformó en ídolo. También admitió que disfrutó su primera etapa en la selección, pero no la segunda, cuando sustituyó a Paolo Montero como capitán de los celestes.

Sobre su escasa actividad en Nacional, expresó: "Yo venía del interior, no tenía una preparación profesional en el aspecto de coordinación fina, esa etapa tan importante de formación del futbolista. Mi formación fue diferente, fue más de responsabilidad propia, por pasión misma del fútbol, eso imagino que me jugó en contra y no estaba preparado. Los que estaban arriba eran mejores que yo: Lembo, Damián Rodríguez, Jorgeao, Andrés Scotti llegó después. Hubo mil mitos de porque no jugué en Nacional, no jugué porque no estaba preparado" indicó durante la entrevista que concedió al programa Punto de partida en DirecTV.

Con respecto a su pasaje por la selección, Lugano indicó: "Ese fue mi conflicto eterno conmigo mismo. Disfrutar, disfrutar, disfruté la primera Eliminatoria que jugué con Uruguay, 2004 a 2006. Yo era joven en el equipo y aquello era grandioso, yo venía y disfrutaba jugar en la selección, y fue cuando alcancé mi mejor nivel jugando para Uruguay. Vivía mi sueño, estaba en un mundo de fantasía, venía y jugaba con unas ganas y estaba bien futbolísticamente, estaba en Brasil en gran nivel. Ahí capaz que lo disfruté, hasta que quedamos afuera con Australia que hubo un cambio de chip, se vino el mundo abajo, cambio todo y con 25 años me dan la responsabilidad de ser el capitán de Uruguay. Y como me encanta la historia sé lo que significa la celeste para el fútbol uruguayo, sé todo los jugadores que han pasado por la selección, los capitanes, como que indirectamente me preparé porque yo sabía todo, sabía lo que decía cada periodista del país, de cualquier radio, sabía lo que iba a opinar de acá a 10 años porque se lo que opinaba 20 años para atrás porque leí y escuché todo. Ellos no saben eso, pero yo sabía exactamente y esa responsabilidad que asumí no me permitió disfrutar. Lo viví intensamente que no sé si es lo mismo que disfrutar".

Lugano también contó cómo se dio en 2002 su llegada a Plaza Colonia: "Yo tenía 20 años y jugaba en la Tercera de Nacional. Diego Aguirre agarra Plaza y Wilmar Cabrera, que era mi técnico en Tercera, le dijo 'llevate este gurí, tiene un hambre bárbaro, va andar bien'. Fuimos a Plaza y ese año exploté como jugador, tuve continuidad en Primera, al tercer partido ya era capitán, fuimos vicecampeones del Uruguayo, entramos a la Liguilla, le ganamos a Peñarol dos partidos, un año bárbaro y personalmente fue el año que exploté".