Distribuidores de pollo organizan una camionada del Palacio Legislativo a la sede del MGAP

Preocupados por los impactos adversos que tienen como consecuencia de una creciente importación, distribuidores de carne aviar de producción local convocaron a un movilización que se hará este jueves 3 de noviembre, desde el Palacio Legislativo a la sede del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), donde aguardan ser recibidos por autoridades del ministerio, para trasladarles de primera mano el detalle de las dificultades que están padeciendo.

Ana Laura Martínez, distribuidora de carne aviar, tras informar eso señaló que hasta hace un tiempo la importación de pollos enteros y del subproducto suprema convivía en armonía con la comercialización de la producción local, pero se quitó el tope que había y ahora el ingreso es masivo y perjudica a los actores involucrados en la cadena de producción, industrialización y comercialización local.

“Solo en la última semana y solamente un importador trabajo nueve o 10 contenedores, un disparate”, indicó a El Observador.

Añadió que al problema de un ingreso de alto volumen se le añade el valor: “El kilo de suprema importado llega al comercio a $ 140 o $ 160, aproximadamente, cuando acá el costo al que nosotros los distribuidores accedemos anda en unos $ 200, es imposible competir así”.

Martínez indicó que el jueves el punto de encuentro es en Paraguay y Colombia, que se espera que los que acompañen lleguen con camiones, camionetas y autos, aguardándose a la gente del sector con sus familias y empleados.

Dijo que si bien la idea surgió entre los distribuidores, “que somos un montón, movemos del 60 al 70% del pollo en la plaza local y tenemos la idea de formar nuestro gremio”, la idea es que se integren a la movilización representaciones de otros sectores, por ejemplo los fasoneros de pollos y los frigoríficos, también los trabajadores del sector industrial y todos quienes entiendan justa la actitud de hacer visible la problemática detallada, “siempre en forma pacífica”.

“Está toda la cadena afectada por esta situación, no solo el sector de distribución, si entra pollo y suprema en una cantidad razonable no pasa nada, el tema es que se liberó, se quitó un cupo, se descontroló el tema y lo que está entrenando y a un precio muy por debajo del local es mucho”, expresó Martínez

Hay, atrás de esta situación que definió como una “distorsión en el mercado”, una “afectación grave” que puede generar problemas a varias empresas y en el empleo, “y eso queremos que se sepa, a ver qué se puede hacer, por eso nos vamos a movilizar”.

Los otros actores

Este lunes el presidente de la Asociación de Fasoneros de Pollos Unidos (AFPU), Juan Prando, informó a El Observador que de momento no hay una decisión sobre su acompañar la movilización del jueves. Lo mismo se indicó desde la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (Foica). Desde el sector industrial, se precisó que no están involucrados en la movida de los distribuidores, no obstante las empresas del sector están preocupadas por el incremento de las importaciones, ya que la importación de cortes impacta en el mercado de una forma muy fuerte y puede afectar las fuentes de empleo del sector. Con eso como marco, añadieron las fuentes, confían en el diálogo y la buena relación que tienen con el gobierno para encontrar una solución que les permita seguir creciendo y consolidando al sector, a nivel de la calidad y competitividad de la producción nacional, del desarrollo del mercado interno y de las exportaciones.

Durante 2022 aumentó el ingreso de carne aviar al país.

Ingresó más en 2022

En los primeros nueve meses de 2022 la participación de la carne aviar en el total de carnes importadas es del 5% (3.066 toneladas), cuando en todo 2021 fue del 3,6% (2.574 toneladas). Este año las importaciones las lideran las carnes porcinas con el 54,2% y le siguen las bovinas con el 40,8%.

El ingreso acumulado en tres cuartas partes del ejercicio de 2022 supera al total de 2021 (3.066 versus 2.574 toneladas); el ingreso global también (fueron US$ 6,2 millones en 2021 y ahora van US$ 9,2 millones); y el precio promedio también avanzó (de US$ 2.420 a US$ 3.020 por tonelada).

De las 3.066 toneladas de carne aviar que ingresaron en lo que va de este año, 1.815 llegaron desde Brasil, 613 desde Chile, 518 desde Estados Unidos y 120 toneladas desde Argentina.

Del total de carne aviar importada en 2022, el 8,7% es pollo congelado sin trocear y el 91,3% son trozos congelados.

Fuente: Instituto Nacional de Carnes (INAC)