Distribuidores pidieron al gobierno autorice importar carne vacuna con hueso desde Brasil

La Asociación de Distribuidores e Importadores de Carne del Uruguay (Adicu) solicitó al gobierno considere la posibilidad de habilitar el ingreso de carne vacuna con hueso, lo que estiman permitirá que el consumidor acceda al producto con un costo menor al actual, no obstante no tienen el dato exacto sobre cuánto puede bajar el precio dado que está pendiente la llegada de cotizaciones solicitadas a tres eventuales proveedores.

La novedad fue informada este martes en el programa Valor Agregado, en radio Carve, por Jorge López, director de la firma Abasto Santa Clara.

López dijo a El Observador que la Adicu hizo el planteo al Instituto Nacional de Carnes (INAC), desde donde se solicitó que el mismo llegue por escrito tanto al INAC como al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), lo que ya se cumplió.

El planteo, explicó López, considera exclusivamente la llegada de carne vacuna con hueso desde Brasil y, puntualmente dijo, "desde estados que tienen un estatus sanitario superior al de Uruguay", es decir desde donde existe la declaración de libre de fiebre aftosa sin vacunación.

Eso considera, por ejemplo, al vecino estado de Río Grande del Sur, lo que dada la proximidad facilitaría la logística.

Juan Samuelle

El objetivo del planteo es que el consumidor acceda al productor con un pago menor al actual.

El dato

Brasil, el mayor productor y exportador mundial de carne bovina, logró en mayo de 2021 que la Organización Mundial de Salud Animal (OIE) elevara de uno a cinco el número de estados del país reconocidos como libres de aftosa sin vacunación. Entonces la OIE declaró a los estados de Acre, Paraná, Río Grande do Sul y Rondonia como áreas libres de fiebre aftosa sin vacunación. Estos cuatro estados, así como cinco municipios del estado de Mato Grosso y 14 del estado de Amazonas, se sumaron a Santa Catarina, el único de Brasil que tenía hasta ese momento la certificación mencionada.

López admitió que una realidad que "seguramente pasará", en caso que se habilite el ingreso de carne vacuna con hueso desde Brasil, es que de inmediato haya interesados en importar ganado bovino en pie, lo que también está prohibido.

Fuentes vinculadas a los carniceros, consultados sobre la gestión encaminada por la Adicu, expresaron que puede ser una buena herramienta, no obstante dijeron ser pesimistas sobre la posibilidad de que el gobierno de un paso que supone flexibilizar una exigencia de alto valor para la protección del estatus sanitario nacional.

También dijeron que, con base en sus consultas, el precio de la carne vacuna con hueso está levemente por debajo de los valores locales tanto en Paraguay como en Brasil, pero sobre todo en Argentina, desde donde la importación se podría realizar sin permisos especiales, aunque en ese caso lo ven complicado porque entienden que Argentina no tiene mayor interés en colocar asados en Uruguay.

Juan Samuelle

Carne brasileña en grandes superficies en Uruguay.

Importaciones en 2022

La importación de carne vacuna (sin hueso, que es lo permitido), medida en volumen, aumentó 5,2% en el bimestre inicial de 2022, comparado con los registros de esos meses de 2021, avanzando a 3.709 toneladas, con base en datos del INAC. Se recibió carne desde dos mercados: 2.870 toneladas desde Brasil (77,4%) y 839 desde Paraguay (22,6%). La inversión en esa importación totalizó US$ 17,3 millones. La tonelada de carne vacuna importada ingresó a un valor de US$ 4.668, un 13,1% superior a lo promediado en similar período del año pasado. Es un registro menor al promedio al que Uruguay exporta, que ha estado en varias semanas de este año por encima de los US$ 5.000. Considerando el total de carnes ingresadas en enero-febrero de 2022, la vacuna es un 37%, con un peso mayor de carne porcina (59,6%) y otra menor de la aviar (3,4%).