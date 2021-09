Domínguez a la Liga Profesional: "Conmebol trabaja solamente con las asociaciones"

La presentación de Montevideo como sede de las finales únicas de las Copa Libertadores masculina y femenina y la Copa Sudamericana no quedó reducido a un acto proctocolar. El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, le pasó un mensaje a los clubes que impulsan la Liga de Fútbol Profesional y advirtió que la Confederación no la va a considerar si pretenden saltearse a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), y que el único vínculo que tiene Conmebol con Uruguay es con la AUF. Además, advirtió que ninguna clasificación a las copas que organiza se realizará por vía directa desde esa liga sino tiene el aval de la Asociación.

Estas expresiones públicas de Domínguez hicieron de barra de hielo para la Liga de Fútbol Profesional que impulsan un grupo de clubes, que lideró Peñarol, y que no cuenta con las mayorías para quedar constituida. Una de las alternativas que manejaron fue llegar hasta el Ministerio de Educación y Cultura, pero ante esa posibilidad, los aurinegros dieron un paso al costado y dejaron solo al resto de los clubes.

El 17 de agosto quedaron aprobados por mayoría, aunque no fueron suficientes para que la AUF lo avalara, los estatutos de la nueva Liga Profesional que quedó constituida en marzo último.

La AUF entiende que necesita mayorías especiales para que la Liga apruebe el nuevo estatuto, en tanto que los clubes que la impulsan intentan conseguir su objetivo con mayoría simple. La votación fue 25 a favor y 21 en contra o abstenciones.

Luego de la presentación de las finales únicas este jueves en la Intendencia, en la conferencia de prensa le preguntaron al presidente de la AUF, Ignacio Alonso:

"Hace 20 días, varios clubes uruguayos, entre ellos Peñarol y Defensor Sporting, firmaron un estatuto para una nueva liga y se planteó una discusión, ¿qué opinión le merece y si la Conmebol está al tanto?", preguntó un periodista.

Camilo dos Santos

Carolina Cosse, Alejandro Domínguez e Ignacio Alonso en la presentación de Montevideo como sede de las finales únicas de Conmebol en noviembre

Alonso respondió: “Es un tema absolutamente interno de la Asociación que fue tratado de hace tiempo largo a esta parte en el ámbito del fútbol profesional. Al amparo de alguna disposición estatutario se ha procesado una discusión que hasta ahora, en las instancias que han desarrollado, no ha encontrado el consenso de las instituciones para poder consolidarlo, por lo tanto, serán las instituciones las que seguirán viendo cómo de aquí en adelante van a tratar este asunto. Nosotros lo que tenemos como intención es desarrollar nuestras competiciones internas, nuestra liga interna, de tal forma que se profesionalice, que aumenten los ingresos, que se compita de forma mejor, que las canchas estén mejores. Queremos definir claramente los contenidos sobre los cuales vamos a desarrollar el fútbol profesional. Para nosotros eso es mucho más importante que las consideraciones estatutarias de una nueva entidad. Perfectamente le da la autonomía que tiene consagrado el fútbol profesional en el estatuto, pero debiendo estar en la institucionalidad de la AUF como toda liga fuerte de cualquier parte del mundo. Por eso nuestra orientación va a ese lugar: a consolidar la fortaleza del fútbol profesional con el paragua institucional que le da la AUF".

Camilo dos Santos

Alejandro Dormínguez, presidente de Conmebol

Sin mediar nada, el presidente de la Conmebol le pidió el micrófono al presidente de la AUF y dijo: “Me encantaría poder agregar a lo que ha dicho el presidente de la AUF que la Conmebol no tiene vinculación directa con ningún tipo de liga. A la Conmebol y con la Conmebol trabajan solamente las asociaciones. Y ninguna clasificación se puede dar a campeonatos de la Conmebol si no es a través de la AUF en este caso”.