Domínguez: “Somos Nacional y venimos a ganar el partido”

El técnico de Nacional, Eduardo Domínguez, declaró que “de a poco” el equipo “va encontrando el camino” y que no tiene dudas en “revertir esa imagen que se generó” debido a que los tricolores no pudieron ganar.

El entrenador, en charla con los medios acreditados en Venezuela para cubrir el partido que los albos juegan esta noche ante Zamora, declaró: “De a poco vamos encontrando el camino, está costando más de lo que creíamos, más de lo normal, nos está costando puntos y nos duele”.

Domínguez hizo referencia al malestar de los parciales.

“Entiendo al hincha porque no le estamos dando los resultados que está esperando pero eso no me genera dudas a mí ni al equipo en la búsqueda que pretendemos. Sé lo queremos dar de la mejor forma. El otro día (contra Racing) no salió bien pero hay que seguir insistiendo y buscando los caminos que pretendemos como equipo protagonista que queremos ser”.

Agregó: “Nosotros no tenemos dudas, al contrario, tenemos confianza, ilusión, para revertir esa imagen que se generó y para demostrarle a nuestra gente que vamos a ser competitivos”.

Con relación a la forma en que va a jugar Nacional esta noche ante Zamora, el técnico dijo que la idea es que el equipo sea protagonista.

“Esperamos hacer un buen partido, encontrarnos con el fútbol que el último fin de semana no lo hicimos de buena manera y saber que iniciamos el camino en Copa y la Copa es diferente, somos Nacional y venimos en búsqueda de ganar el partido”.

Sobre el partido imagina que será más abierto: “La Copa no es igual que la liga, es otro fútbol, hay menos roce, el fútbol en Venezuela se juega diferente, es muy dinámico, tienen buena posesión”.