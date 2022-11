Dos palos pero nada al arco: Uruguay superó a Corea en las estadísticas pero no tuvo puntería

Uruguay y Corea no se sacaron diferencias en su debut por el Mundial de Qatar 2022 y empataron 0-0 en el estadio Education City.

El encuentro fue parejo en todo sentido en el primer tiempo, con casi la misma cantidad de pases y disparos, pero la selección uruguaya aventajó a la coreana en el segundo tiempo.

De perder en la posesión en la primera parte (42% contra el 45%), Uruguay pasó a tener el 47% de la posesión en el partido contra el 37% coreano, con un 16% del tiempo con la pelota en disputa, según las estadísticas oficiales de la FIFA.

La selección realizó 10 disparos, pero a pesar de que 2 pelotas pegaron en el palo la FIFA no los toma como tiro al arco, por lo que la estadística oficial marca que Uruguay no tuvo un solo tiro dentro de los tres palos. De todas formas, Corea no superó a la celeste: seis disparos, ninguno al arco.

Uruguay realizó 100 pases más que Corea, con 526 contra 426, y completó 465 contra los 345 que llegaron a destino de los asiáticos.

En lo que respecta a los centros, la selección nacional intentó menos cruces que Corea, 22 a 23, pero fue mucho más efectivo: la mitad de los centros uruguayos llegaron a destino, mientras que los coreanos solo completaron 6.

Corea realizó más faltas, 10, contra las 6 uruguayas. En tarjetas fue parejo: una para cada lado (Martín Cáceres para Uruguay y Cho Sue-sung para Corea).