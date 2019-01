Dourado renunció a la presidencia de la patronal del taxi

Oscar Dourado renunció este miércoles a la presidencia de la Gremial Única del Taxi, luego de que en las últimas semanas se conociera que fue llevado ante la justicia junto a otras 12 personas por participar de una maniobra de abigeato en la que fueron robadas 300 vacas. “La exposición personal que he tenido no es conveniente para quienes he tenido el orgullo de representar”, señaló el empresario en una carta escrita a mano que hizo llegar a la directiva de la gremial.

Este mismo miércoles la Cámara Uruguaya de Transporte resolvió expulsarlo de la gremial, donde se desempeñaba como tesorero. La decisión de expulsar a Dourado también estuvo relacionada con el caso de abigeato en el que se vio involucrado.

Ocho de los 12 señalados por la justicia llegaron a un acuerdo reparatorio con la defensa de la empresa a la que se le robaron los animales, mediante el cual se comprometieron a devolver las vacas y pagar una suma de dinero equivalente al 15% del ganado hurtado. Dourado, en cambo, decidió no acordar con la compañía pero sí con la fiscalía, por lo que solo devolvió los animales.

Dourado aseguró que cuando se enteró de que el ganado pertenecía a un productor que no lo había vendido decidió inmediatamente devolverlo "sin pensarlo". "En el peor momento que tengo que enfrentar en mi vida confirmo que no me he equivocado", señaló.

Además de esta, el presidente de la Gremial Única del Taxi enfrenta otras dos denuncias penales, una por estafa y apropiación indebida, y otra por violencia privada y amenazas. La denunciante, Verónica Artola, asegura que Dourado se apropió de su campo y que más adelante la amenazó para que se fuera de la propiedad, que está a 15 kilómetros de la localidad de San Jorge, en Durazno.