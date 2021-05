Duarte tras su rescate en el piso 11: “Fue la media hora más importante de mi vida”

Los ruidos de los golpes que llegaban a través de las paredes despertaron a Francisco Duarte, que dormía en su habitación en el piso 11 del hotel De las Américas en Buenos Aires, a donde había llegado este lunes junto al plantel de Rentistas y a donde fue derivado luego de que se le detectará covid-19 en los controles de rigor realizados al arribo a Argentina.

Su lunes había comenzado de la peor forma al recibir el positivo que lo dejó afuera del partido ante Racing de Avellaneda de este martes, lo mismo que le pasó al capitán Andrés Rodales y al zaguero Damián Malrechauffe, quienes tampoco superaron los controles.

Por ese motivo, los tres fueron apartados de la delegación y puestos en cuarentena en otro hotel, el De las Américas, un hospedaje sanitario.

A “Pancho” Duarte, de 21 años y que debutó en Primera de Rentistas el año pasado, le tocó una habitación en el piso 11, mientras que Rodales y Malrechauffe fueron a otras en el noveno.

Allá arriba estaba Francisco Duarte

Tras merendar, cenar e intercambiar mensajes con sus compañeros de plantel en el otro hotel y con sus familias, los jugadores se acostaron a descansar, con la bronca de que se iban a perder el encuentro de este martes, la última chance de Rentistas para recalar en la Copa Sudamericana, y además por saber que tenían coronavirus.

Duarte se durmió cerca la 1, dijo a Referí, hasta que un rato después lo despertaron unos ruidos. Abrió los ojos y todo estaba oscuro, por lo que prendió la linterna de su celular. Había olor a quemado que llegaba desde la habitación contigua, donde, según se supo luego, un frigobar se había incendiado por un cortocircuito, lo que generó las llamas. Pero el jugador no estaba seguro de lo que pasaba, porque luego de que le confirmaran su caso, no sabe si por algo “psicológico” o real, notó que había perdido el olfato.

El mal lunes del volante parecía seguir, aunque ya estaba en las primeras horas del martes.

#Incendio en Hotel de las Américas. Libertad al 1000. Fuego en el piso 11. Un hombre colgaba de la ventana acorralado por las llamas y fue rescatado por Bomberos de la Ciudad con un hidroelevador. @solotransito @AlertasTransito @SeguridadBA @jotaleonetti @rominawinner @bagliettoc pic.twitter.com/qixoE7lAdU — Emergencias BA (@EmergenciasBA) May 25, 2021

“Fue a las 2:15 de la mañana. Yo estaba durmiendo y empiezo a escuchar ruidos de la habitación de al lado, y me despierto. Y cuando me despierto, veo la habitación llena de humo”, repasó al contar el comienzo de lo que sería una noche en el que su vida estuvo en serio peligro.

El jugador que vive su estreno internacional con sus primeros tres viajes de Copa Libertadores, saltó de la cama para ver qué era lo que pasaba.

“Quise salir para afuera de la habitación y no pude, había mucho humo negro y un calor que me abrazaba. No se podía salir”, relató a Referí.

“Por suerte no entré en desesperación, mantuve la calma, abrí la ventana y no había un balcón, tenía un escaloncito. Ahí logré tirarme para abajo”, dijo, sobre el movimiento y el lugar en el que tuvo que refugiarse, lo que pudo apreciarse con las imágenes que circularon este martes por la mañana y que causaron impacto.

El futbolista sacó su cuerpo para fuera de la ventana y se mantuvo colgado, a la altura de un piso 11. Si levantaba la cabeza, el humo le daba directo a la cara, por lo que tuvo que mantenerse en esa posición.

Matilde Campodonico / Pool / AFP

Duarte ante Racing

“Estaba sostenido de una salidita de la ventana, como de mármol, estaba arrodillado y agarrado de ahí”, contó a Referí.

Pegó unos gritos para pedir ayuda, pero nadie reaccionó. Hasta que notó que unos vecinos de enfrente lo vieron y, entiende, llamaron a los bomberos.

La espera por los rescatistas se le hizo eterna, hasta que llegaron unos 15 minutos después.

Pese a la situación en la que se encontraba, colgado de una ventana en un piso 11, Duarte estaba tranquilo, como en una zona de confort en medio de la desesperación e incertidumbre.

EFE/ Sebastiao Moreira Pool

Duarte ante Sao Paulo en su debut en la Libertadores

El ruido de las sirenas que se acercaban lo hizo pasar sus primeros nervios, porque sabía que iban a buscarlo él y que podía correr riesgos en el momento del rescate.

“No tenía ni idea de cómo me iban a bajar”, agregó. “Se me pasó por la cabeza que cuando vinieran los bomberos capaz que ponían el inflable para que saltara, pero, ¡ni loco me tiraba desde un piso 11!”.

Con la llegada de los camiones y las ambulancias, se cortó la calle y se montó el operativo. Como en las películas, un foco iluminaba al jugador colgado en las alturas.

El mensaje de Pancho Duarte luego de su rescate en la alturas

Algunas personas miraban desde la calle esta escena que parecía de película, y otros desde la ventana.

Malrechauffe y Rodales, que habían salido sin problemas de sus habitaciones, observaban desde la vereda y le deban palabras de ánimo a su joven compañero que estaba siendo rescatado.

La escalera de los bomberos llegó hasta el futbolista y con una plataforma fue bajado al piso.

Alcanzar la plataforma no fue fácil. Para salir de su posición y meterse en la grúa tuvo que hacer un movimiento coordinado, como un salto, junto a efectivos que ya habían subido por el interior del edificio a otras habitaciones.

“Mientras me bajaban, la gente me aplaudía. Y ahí empecé a entender lo que había sucedido”, comentó.

En la calle estaban sus dos compañeros. “No pudimos ni siquiera saludarnos por el tema del covid-19. A mí me subieron a la ambulancia y me llevaron al hospital, pero les vi la cara a los dos y estaban más nerviosos que yo”, comentó Pancho sobre los veteranos Rodales y Malrechauffe, con quien tiene un trato muy especial. “La relación que tengo con ellos dos es como si fueran hermanos mayores, de pedirles consejos y de estar hablando todo el tiempo”.

Tras su rescate, Duarte fue a un hospital donde tuvo algunas complicaciones para ser asistido debido a que estaba saturado por la pandemia. Le dieron oxígeno y le hicieron controles, sin que se le percataran secuelas por inhalación de humo.

@CampeonatoAUF

El volante debutó en Primer en el Rentistas de Cappuccio

En esos momentos se puso en contacto con su familia para contarles lo que había pasado. “Al principio estaban muy nerviosos, con incertidumbre, porque me llamaban y no los podía atender, y les respondía a los 10 minutos. Y no pudieron dormir. Pero ahora ya pasamos a tomarlo un poco con humor, porque si no…”, agregó el futbolista que horas después de lo ocurrido compartió en sus redes una imagen de Spiderman para informar que estaba bien.

Este martes por la mañana se conocieron las imágenes del rescate, lo que inmediatamente repercutió en los medios uruguayos como en las principales cadenas argentinas.

No hubo forma de que sus compañeros, en el otro hotel, no se enteraran. “Primero reaccionaron con sorpresa porque no entendían nada”, señaló Duarte. “No queríamos decirles por el tema del partido, para que no perdieran el foco. Pero yo nunca me imaginé que iba a tener la trascendencia que alcanzó. Se hizo imposible no contárselo y que no se enteraran”.

Inés Guimaraens

Duarte ante Nacional

Sobre las 16:00 de este martes, Duarte aún no había podido dormir y había perdido la cuenta de las notas que había dado a distintos medios.

“Sigo sobregirado", señaló. No es para menos. "Cada vez que pasan las horas le encuentro menos sentido a lo que pasó, sigo sin caer de lo que pasó”, comentó a Referí.

“Estábamos hablando con mi familia de que por suerte me pude despertar”, dijo Duarte al repasar el momento en el que comenzó su calvario. “Mantener la calma y no desesperarme, mantener el foco en que no iba a pasar nada, eso fue lo más importante”, agregó.

“Fue la media hora más importante de mi vida, una prueba de fuego, aunque no sé si llamarla así porque fue un incendio”, comentó. “Esta Copa no me la olvido más, por haber debutado en Libertadores y por esto que pasó”, comentó el futbolista que supo manejar una situación que pudo haber tenido un trágico desenlace, pero terminó de la mejor forma, siendo una anécdota que el jugador llevará para toda la vida.