Eduardo Duhalde: "Argentina corre riesgo de un golpe de Estado"

El expresidente argentino Eduardo Duhalde fue entrevistado este lunes en el programa Animales sueltos e hizo fuertes declaraciones sobre el futuro de Argentina. "Es ridículo pensar que el año que viene va a haber elecciones. Tenemos un récord, la gente no lo sabe o se olvida: entre 1930 y 1983 hubo 14 dictaduras militares, presidentes militares", expresó.

"El militarismo se está poniendo de pie nuevamente en América Latina", manifestó y cuestionó los gobiernos de Brasil, Bolivia, Venezuela y Chile. A lo que agregó que en Argentina "no va a haber elecciones". "Hay que borrar todas estas cosas que van por un camino opuesto a los consensos", señaló.

Ante la pregunta del conductor Luis Novaresio de si estaba utilizando una metáfora sobre que no va a haber elecciones, Duhalde aseguró: "Es una convicción". "Argentina es la campeona de las dictaduras militares. Por supuesto que puede volver a haber un golpe", expresó.

Así planteó que se podía llegar a dar un golpe de Estado en Argentina: "Cuántas veces se cayó el sistema democrático. Por supuesto que se puede caer". Y ante la consulta de una panelista sobre si creía que Alberto Fernández iba a sufrir un golpe de Estado prefirió no personalizar: "No es Alberto Fernández, no personalicemos. Argentina corre ese riesgo porque la verdad que esto es un desastre tan grande que no puede llegar a pasar nada bueno. La gente se va a rebelar. Se puede generar un peor clima al 'que se vayan todos'", concluyó.

Repudios en las redes sociales

Tanto funcionarios del gobierno y diputados de distintos bloques como dirigentes sociales se expresaron en contra del exmandatario en sus cuentas de Twitter.

El primero en rechazar las declaraciones fue el ministro de Defensa, Agustín Rossi. "Un golpe de Estado es un escenario absolutamente improbable en nuestro país. Las Fuerzas Armadas están absolutamente integradas al sistema democrático, quizás como ninguna otra fuerza del continente", dijo en diálogo con radio Rivadavia.

Un golpe de Estado es un escenario absolutamente improbable en nuestro país: las Fuerzas Armadas Argentinas están absolutamente integradas al sistema democrático. — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) August 25, 2020

El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica también condenó los dichos:

Irresponsable, grave y repudiable lo dicho por el Ex Presidente Duhalde. Entre todos los argentinos debemos estar unidos en la no violencia y defender el imperio de la Constitución Nacional, garantizar la República y la democracia. — maxi ferraro (@Maxiferraro) August 25, 2020

Y la diputada oficialista Victoria Donda: