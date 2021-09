Efectos de la pandemia: cae la valoración de los equipos de la élite del fútbol europeo

KPMG publicó la sexta edición de su informe anual “Valuaciones de clubes de fútbol: la elite europea 2021”, una herramienta de inteligencia para la industria del deporte más popular del planeta que clasifica a los 32 clubes de fútbol europeo más destacados según su valor empresarial (EV).

La publicación de este año destacó, por primera vez, que el valor empresarial agregado de los 32 clubes principales ha disminuido cerca del 15%. En tanto, solo 7 de los 32 clubes de la elite registraron utilidades netas. Los ingresos por partido y las retransmisiones fueron los ítems más afectados por la pandemia, mientras que los ingresos comerciales aumentaron ligeramente, en especial gracias a los acuerdos firmados antes del inicio de la crisis sanitaria.

El top 10

En el top 10, el Real Madrid sigue siendo el club más valioso, mientras que el FC Barcelona superó al Manchester United, situándose en el segundo puesto. Por su parte, el Paris Saint Germain subió a la octava posición, superando al Tottenham Hotspur, mientras que la Juventus regresó a la décima posición y reemplazó al Arsenal, que ha perdido seis posiciones desde la primera edición del ranking, en el 2016, que casualmente es la última vez que los londinenses clasificaron a la Copa de Campeones.

Los clubes Atalanta, Olympique de Marsella y Fenerbahçe aparecen en el informe de este año, mientras que West Ham United, Athletic Club de Bilbao y Beşiktaş ya no forman parte de los resultados.

KPMG

Barcelona superó al Manchester United y se ubicó en el segundo lugar del ranking

La curiosidad

Dentro de este ranking hay un club que se mantuvo en el top 32 pero no pudo mantener la categoría de Primera División. El Schalke 04 de Alemania descendió a la 2. Bundesliga en la temporada 2021/22 pero aún quedó dentro del grupo de clubes de elite. Esto se debe a que pertenecer a una división en particular no es un criterio para KPMG. Los criterios son tres. En primer lugar, los clubes deben estar ubicados dentro del top 50 de ingresos totales en equipos europeos. En segundo lugar, deben clasificarse al top 50 creado por UEFA y su coeficiente oficial de cinco años. Sin embargo, un equipo puede no cumplir con uno de estos criterios y ser seleccionado igualmente si se encuentra en el top 30 de equipos europeos de más seguidores en redes sociales. A pesar de haber logrado permanecer en el ranking, Schalke no lo podrá mantener por mucho tiempo ya que sigue cayendo en picada, disminuyendo su valor empresarial en un 20% desde el año pasado.