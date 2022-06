“El agro derrama, para verlo solo hay que caminar por el país”

Martín Uría, productor en Cerro Largo, asumió la presidencia de la Federación Rural (FR) el lunes 6 de junio. Pocos días después, ya ejerciendo esa responsabilidad, concedió una entrevista a El Observador en la que, entre otras consideraciones, señaló el valor de acelerar algunas gestiones de gobierno teniendo en cuenta que pronto llegarán "tiempos electorales", donde es más complicado que el sector político esté concentrado en generar soluciones a las demandas que surgen desde el sector productivo.

¿Si se proyecta al cierre del período de gobierno que como presidente inició al frente de la FR y tuviese que elegir un objetivo para irse con el mismo concretado, cuál sería?

Un gremialismo agropecuario fuerte y profesionalizado.

¿Y en caso de elegir uno que no esté vinculado con lo gremial?

La solución a los problemas que generan los perros.

¿Qué sienten cuando hay gente que cuestiona lo que ustedes demandan como solución a ese problema?

Es razonable la forma en la que esas personas ven el tema, lo entendemos. Son personas que conviven o conocen a determinados perros, a los que son animales de compañía, que conviven con ellos en sus casas, en sus ambientes, donde la norma es que estén bien y no generen problemas para nadie. Nosotros, en el sector productivo, ponemos la mirada en otro perro, en el que no aplica a esa tenencia responsable, porque no tienen dueño, son perros sueltos y no solo en la campaña, causando muchos inconvenientes, también a la gente en las ciudades y pueblos, causando accidentes con personas heridas de gravedad y hasta muertes. En el caso del campo, está claro que hay un efecto directo sobre la actividad productiva y como productores que somos no podemos mirar para el costado. Cuando hacemos alguna declaración, es desde nuestro punto de vista y la gente que en la ciudad convive con perros y practica una tenencia responsable lógicamente tiene un punto de vista distinto. Hay miradas diferentes porque son perros diferentes. Apostamos a la tenencia responsable y por lo tanto a la captura de los perros sin dueño.

¿Cómo observa el vínculo del sector productivo con quienes tienen responsabilidades en el gobierno nacional?

Hay diálogo, hoy podemos hablar con personas que están en la función de gobierno pero que conocen al sector productivo y saben lo que sucede en el sector, lo que está bien y lo que no está bien, entonces el diálogo es más sencillo. Vemos que se han logrado cosas, pero hay otras que se deben ir encaminando para empezar a resolverlas. Pretendemos que se concreten cosas, porque pronto llegarán los tiempos electorales y el sector político, que es el que tiene que tomar esas decisiones, se distrae un poco. Tenemos ahora un corto período para concretar lo que se vienen solicitando desde el sector productivo, para bien no solo del sector productivo, también para bien del país.

¿A qué cosas alude, por citar algunos ejemplos?

Por ejemplo el decreto sobre los animales sueltos y resoluciones sobre campañas sanitarias, el tema del control de la bichera, guías de tránsito de ganado, caminería, señal de cobertura telefónica, las burocracias varias y ahí va yendo. Hay temas conocidos y otros que van surgiendo. Ahora una federada nos planteó los problemas de inundaciones que hay en Rocha, el proyecto de regulación hídrica que hoy está parado. Hay temas generales que a veces los productores ni saben que las instituciones están arriba de ellos para reclamar soluciones, y otros temas puntuales que plantean las gremiales locales que los tenemos que atender como gremial nacional que somos.

Si bien hay matices, con algún rubro con sus luces amarillas encendidas, en general se ve al sector como en medio de uno de los momentos más positivos que se recuerden. ¿Desde el mismo se está derramando todo lo que se debe?

Creemos que sí. Hay un derrame muy importante, el agro derrama, para verlo solo hay que caminar por el país. En los últimos años, pese a haber pasado por una pandemia que sabemos lo que complicó a todos, en el interior se ha dado una gran transformación. Hay una cosa, de la mano de eso, que nunca se termina de reconocer: la posición que hoy Uruguay tiene en el mundo, exportando carne, lanas, lácteos y granos de calidad, entre otros productos, a mercados muy exigentes, generando empleo, generando divisas, generando pagos de impuestos que hacen funcionar muchas cosas, todo tiene como gran explicación al productor, es consecuencia del trabajo de los productores a lo largo de mucho tiempo para llegar a este momento con un producto de calidad, inocuidad, con certezas sanitarias, contemplando el bienestar animal. Eso nos distingue en el mundo y es gracias al productor.

¿Sé está dando, en un buen momento, un adecuado nivel de reinversión en el negocio?

Los productores tenemos una particularidad, vivimos del sector agropecuario que exige una actitud de reinversión constante de las ganancias cuando hay margen. A veces no hay margen, ha pasado, está claro eso, pero ahora lo hay y cuando lo hay no solo se tributa más, se aporta más, también es cuando se aprovecha ese margen para hacer inversiones en el predio, en los alambrados, en animales, no es que nos metemos la plata en el bolsillo y nos compramos un apartamento en Punta del Este mirando al mar. Ojo, si se puede hacer una inversión de ese tipo se hace, eso no está mal, pero antes se pagan impuestos, los empleos, se reinvierte en el negocio para seguir haciendo lo que sabemos hacer de una mejor manera. Insisto, basta con caminar por el país para verlo, un ejemplo claro es la enorme inversión en maquinaria en las zonas agrícolas.

¿Qué lectura hace del valor del Mercosur y de las gestiones directas con otros mercados?

Es una necesidad salir a negociar para vender del mejor modo lo que se genera en el país. Eso es fundamental para el sector, en un país netamente exportador. No se entiende tener que limitarnos a algo que sabemos podemos mejorarlo. Desde la Federación Rural le planteamos al gobierno que hay que poner la pata en el acelerador en esto, hace muchos años que vemos un Mercosur parado, con los países tomando decisiones inconsultas, lo hizo Brasil hace poco, creo que Uruguay debe tomar un camino de apretar el acelerador y tratar de concretar todos los acuerdos de libre comercio que sean posibles.