El año de la montaña rusa de Defensor Sporting: descendió, volvió a Primera y obtuvo la tabla acumulada en formativas

El viaje de regreso desde Cerro Largo hasta Montevideo fue interminable para todos en Defensor Sporting. Esos 398 kilómetros parecieron mil. Una de las principales instituciones futbolísticas de Uruguay, había vuelto a la Segunda división profesional luego de 56 años.

Ese 28 de marzo de este mismo año, todos lo quieren borrar de sus mentes, pero ni siquiera así pueden. Porque el dolor fue muy grande y la tristeza también.

Eduardo Acevedo era el técnico, el mismo que había sido campeón de la Liguilla 1981 como futbolista del club y del Apertura 2017 como entrenador. Se sumó en la etapa final y no pudo hacer nada para que el equipo al que dirigía, no perdiera la categoría.

Fue un cachetazo tremendo para toda la institución violeta, acostumbrada a otras cosas, como dar cuatro vueltas olímpicas en Primera obteniendo el Uruguayo.

Además, este mismo año en Segunda se iba a encontrar con equipos fuertes como Danubio, Racing, Rampla Juniors, Cerro, Atenas de San Carlos dirigido por Diego Forlán, Central Español, Juventud de Las Piedras, clubes que a priori, apostaban a ascender.

Muy pocos tenían en cuenta a Albion que fue el que finalmente terminó siendo el campeón.

Un año tremendo

Acevedo comenzó dirigiendo pero duró solo ocho partidos pues los resultados no lo acompañaron.

La directiva apostó por Leonel Rocco, a quien le había ido muy bien durante dos años en Progreso y por lo que emigró al fútbol mexicano.

Rocco comenzó con cinco triunfos seguidos, pero tras empatar 3-3 ante Juventud de Las Piedras el 2 de noviembre, el club implosionó.

Los directivos intentaron mantener en secreto la situación, pero la misma los desbordó.

Nicolás Correa fue uno de los desafectados del plantel violeta y Eduardo Acevedo, quien bajó a la B con Defensor Sporting

Nueve futbolistas, algunos de ellos, de mucho renombre, fueron separados del plantel por desavenencias con Rocco, quien pese a tener el apoyo directriz, decidió renunciar.

Matías Castro, Bernardo Long, Nicolás Correa, Andrés Lamas, Robert Ergas, Mathías Cardacio, Pablo López, Sebastián Píriz y Matías Cabrera, quedaron excluidos del plantel.

No obstante ello, este sábado Referí accedió a la demanda que los nueve le impusieron al club ante el Tribunal Arbitral de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por cifras millonarias por por "incumplimiento contractual", "daño moral" y "especificidad del deporte".

La directiva nombró a Héctor “Samanta” Rodríguez –quien dirigía a la sub 17– acompañado de Gerardo Miranda como ayudante técnico.

Quedaban tres partidos para el final del torneo y ellos apostaron a los juveniles del club. En la última fecha, se perdieron la posibilidad de ascender nada menos que ante Danubio. Sin embargo, clasificaron a los playoffs en los que cuatro equipos lucharían por un solo cupo para volver a la A.

Samanta dirigió siete partidos: los últimos tres del torneo y los cuatro de los playoffs y este jueves a la noche, Defensor Sporting cumplió con la historia, dejó atrás a Racing y volvió a Primera división.

@SegundaAUF

Con gran mayoría de juveniles, Defensor Sporting logró volver a Primera división

Todo eso había ocurrido en poco más de ocho meses.

En el partido decisivo ante Racing, jugó Alan Matturo, quien vivió un año muy difícil. "Falleció la mamá por covid y antes murió su abuela en un accidente doméstico. El gurí, con mucha personalidad, salió adelante", explicaron desde Defensor..

Según pudo saber Referí, el plantel celebró con unas pizzas y con mucha tranquilidad luego del ascenso en el Complejo Arsuaga.

Además, fuentes del club informaron que ninguno de los nueve futbolistas sancionados continuarán en la institución para el año que viene: Nicolás Correa, Matías Castro, Long y Lamas, terminan ya sus vínculos, en tanto que con los cinco restantes, se negociará su rescisión.

No obstante, Hëctor "Samanta" Rodríguez, continuará siendo el entrenador de Primera división en 2022.

Las increíbles formativas

Pero este mismo año, entre tantas subidas y bajadas al mejor estilo de una montaña rusa, Defensor Sporting sumó más alegrías en sus divisiones formativas.

Es una costumbre que viene de hace años y que 2021 no estuvo exento.

Pese a que el club descendió a la Segunda división, sus juveniles continuaron participando de los campeonatos de Primera.

Diego Pérez

La sub 16 de Defensor Sporting se consagró como el equipo campeón uruguayo de 2021 jugando contra clubes de la A

“Se mantuvo todo el tema de formativas y los resultados se dieron de la mejor manera. Defensor ganó la tabla acumulada de este 2021 sumando a todas las divisionales, como ya había ocurrido en 2014, 2016, 2018 y 2020 anteriormente, cinco veces en los últimos ocho años”, explicó una fuente del club a Referí.

Entre febrero y marzo del año que viene, se entregan premios a los campeones de cada categoría, goleadores y también al ganador de la tabla general que nuevamente fue Defensor Sporting.

A su vez, el club fue campeón uruguayo sub 16 y en sub 19, pese a ganarle el último partido a Peñarol por un gol de diferencia en Las Acacias, un cambio de reglamento producido este año, lo dejó sin título. Perdió por un gol de diferencia, empató en los puntos, pero los aurinegros tenían un gol más. Si se hubiese jugado con el reglamento de 2020, hubiera habido una final.

Gianni Michelini es el coordinador de juveniles y Germán Sisto el coordinador de la captación.

Rudy Rodríguez, Hebert Silva Cantera, Germán Coroa, José Chilelli y Gianni Michelini, trabajan y en algunos casos, asesoran a las formativas de Defensor Sporting

Además de buenos jugadores, el club tiene destacados entrenadores. Por eso, para este Uruguayo, se fueron Martín Varini a dirigir a Rentistas e Ignacio Ithurralde a Boston River.

Los entrenadores de las distintas divisionales son: Nathaniel Revetria en sub 19, Gerardo Coroas –quien sustituyó hace un mes a Héctor Rodríguez que tomó Primera– en sub 17, Andrés Rodríguez en sub 16, Jorge Chilelli –quien quedó en lugar de Gerardo Miranda, que también fue a Primera– en sub 15 y Alejandro Traversa en sub 14.

También colaboran Hebert Silva Cantera quien trabaja con los planteles en la parte defensiva y Rudy Rodríguez como asesor honorario.

Los técnicos de captación son Joaquín Rullán, Cristian Costela, Marcelo Alvarenque, Daniel Bisogno, y el profesor Sebastián Pereira.

Santiago Lucas, de sub 14, recibió este jueves el premio al jugador de mayor esfuerzo de todas las divisiones formativas de Defensor Sporting

El club organizó este jueves un encuentro de todos los planteles de formativas en el Complejo Arsuaga en el que se entregan diplomas al mejor compañero, mejor estudiante y el jugador de mayor esfuerzo, que este año lo ganó Santiago Lucas, de la sub 14.

Unas 50 personas trabajan en las formativas entre cuerpos técnicos, fisioterapeutas, psicólogos, asistentes sociales y nutricionista, y la apuesta de Defensor para 2022 es darle continuidad a los jóvenes y sumarle pocos jugadores de experiencia para volver a ser protagonista.