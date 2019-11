El arte de la competencia abierta

Este segundo balotaje competitivo en la historia del país enfrenta dos estrategias netamente diferenciadas, cada una de ellas producto del resultado de la elección parlamentaria. De un lado, la oposición conformó una coalición electoral (maximizar las posibilidades de triunfo electoral), dibuja una coalición legislativa en base a una agenda genérica y quizás también una coalición parlamentaria, pero no cierra una coalición de gobierno (como en las presidencias de Sanguinetti bis y Batlle Ibáñez), sino un entendimiento de gobierno (como la “coincidencia nacional” de la presidencia de Lacalle Herrera). Faltó la foto (y no por culpa del presidenciable, que tiene las cosas muy claras y la estrategia muy afinada); faltó la señal de que los cinco partidos demostrasen a la ciudadanía una coalición plena, sólida y duradera; la señal de que no estalla en poco tiempo.