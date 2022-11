El ayudante de Gattuso sobre Cavani: “Es como un padre, si ellos están en casa, los niños están más tranquilos”

El ayudante técnico de Gennaro Gattuso en Valencia, Miguel Ángel Corona, halagó mucho al delantero uruguayo Edinson Cavani.

Corona participó de un evento de la "Liga Impulso" con medios internacionales, y entre otras cosas indicó: "Su llegada supuso un impacto enorme; volvíamos a pelear por jugadores de reconocido prestigio, llegaba del United”.

Según publica el diario As de España, el segundo técnico de Valencia indicó que "se han dado partidos en los que ha sido sustituido y el equipo se ha diluido bastante porque como decía un entrenador que yo tuve, hay jugadores que son como un padre. En el sentido en el que cuando ellos están en casa, los niños están más tranquilos. Cavani es un tipo de esos. Solo con su presencia nos ayuda mucho".

A su vez añadió: "Cavani es un gran elemento para el Valencia. En su presentación hubo 8.000 personas. Nos aporta una experiencia terrible en el terreno de juego. Solo con su presencia y liderazgo nos ayuda mucho. Muchas veces con la edad surgen dudas, pero Cavani las ha disipado todas, porque tiene una implicación amplísima, no sólo en el campo sino también fuera del mismo”.

No juega este sábado

Más allá de estas palabras y de que en la semana entrenó bien y hasta convirtió un golazo, como informó Referí, Gattuso decidió dejarlo fuera del partido de este sábado a la hora 12.15 uruguaya de visitante ante Real Sociedad por LaLiga de España.

El tobillo de Cavani le sigue jugando en contra

"Cavani se ha entrenado dos veces con nosotros y no ha terminado nunca los entrenamientos. No está bien, tiene molestias", expresó el técnico en conferencia de prensa.

Los medios periodísticos de la ciudad de Valencia dicen que Gattuso descarta que la lesión de Cavani sea como consecuencia de la proximidad del Mundial.

"He jugado tres Mundiales, ninguno de ellos en diciembre. Siempre he tenido un poco de miedo, pero no pensaba en si me iba a lesionar. El problema de Cavani es el tobillo. Está jugando con gran responsabilidad, pero es algo que arrastra desde hace tiempo", aclaró el DT: