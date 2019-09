El Cacique Medina le ganó a Maradona y se llevó su gorra

Talleres de Córdoba, el equipo que dirige Alexander "Cacique" Medina, le ganó por 2-1 a Gimnasia y Esgrima La Plata, de Diego Maradona, la noche de este lunes al completarse la séptima fecha de la Superliga argentina.

Maradona lamentó otra derrota de Gimnasia ante el flamante escolta del líder Boca en la Superliga del fútbol argentino.

#TNTSports | Diego Maradona, en exclusiva con TNT Sports: “Le agradezco a Talleres y a toda Córdoba por el recibimiento.”

#Talleres 🆚 #Gimnasia pic.twitter.com/AXn1IJvqlj — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 24, 2019

El ídolo argentino, que asumió hace casi dos semanas al frente del “Lobo”, sufrió la segunda derrota de sus dirigidos –la sexta consecutiva en el torneo–, pero se quejó también por el fallo del árbitro Hernán Mastrángelo, que sancionó un penal dudoso convertido por el colombiano Dayro Moreno, y que significó el 2-1 definitivo para la 'T'.

"Me agarró una amargura porque lo teníamos, pero vino ese penal… Siempre hay suspicacias con los penales. Y a nosotros nos pasan al frente con un penal… No me gusta, a mí me gusta que el árbitro dirija bien para los dos", dijo Maradona apenas concluyó el cotejo en Córdoba, donde fue recibido como un ídolo por dirigentes, hinchas y jugadores locales.

#TNTSports | Diego Maradona no se fue conforme con el arbitraje de Mastrángelo: “Lo teníamos, pero llegó ese penal.”#Talleres 🆚 #Gimnasia pic.twitter.com/y5tUQfTO8k — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 24, 2019

"Lo que pasa es que todos los roces, todos los contrastes (sic) eran para Talleres. Así no se puede jugar. Hay que seguir trabajando. Acá uno no se puede relajar porque queda mucho", agregó Maradona.

Después de la derrota, que tomó con tristeza más allá del enojo por lo que consideró una sanción discutible del árbitro, Maradona se abrazó con el entrenador uruguayo Alexander Medina, al que le regaló su gorra.

#TNTSports | ¡El mejor premio! Talleres ganó el partido, pero Medina se llevó la gorra de Diego Armando Maradona.#Talleres 🆚 #Gimnasia pic.twitter.com/1guqjeevO9 — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 24, 2019

"Me llevé ese trofeo de guerra”, declaró el ex-Nacional tras el partido. "A Diego lo saludé y le agradecí por todo lo que me regaló desde que tengo uso de razón. Me deleité viéndolo dentro de la cancha. Hizo cosas maravillosas", comentó el DT.

#TNTSports | Alexander Medina analizó la dificultad de tener que enfrentar a Maradona: “La presencia de Diego es un agente de distracción.”#Talleres 🆚 #Gimnasia pic.twitter.com/3DrB5DCZr0 — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 24, 2019

Antes del partido también hubo un saludo y un breve diálogo entre ambos entrenadores ya en el campo de juego.

Además, Medina señaló que fue difícil enfrentar a Maradona por todo lo que significa. “La presencia de Diego es un agente de distracción”, sostuvo.

Jonathan Menéndez (11) y el colombiano Dayro Moreno (77, de penal) anotaron los goles para la victoria de la 'T', que dejó otra vez con las manos vacías al Lobo, al que no le alcanzó el descuento de Manuel Guanini (48).

#TNTSports | Alexander Medina y el futuro de Talleres en la temporada: "Somos ambiciosos, vamos a tratar de ir por todo."#Talleres 🆚 #Gimnasia pic.twitter.com/Bfz9nPVbZm — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 24, 2019

Con este resultado Talleres se subió al segundo puesto con 16 puntos y acecha al líder Boca (17), mientras que Gimnasia sigue sumergido en el fondo de las posiciones, con apenas un punto y seis derrotas en fila, además de estar último también en la temida tabla de los promedios, con un panorama complicadísimo en la lucha por seguir en primera.

En la próxima fecha, Gimnasia y Maradona recibirán en el bosque de La Plata a River, que dispondrá una formación alternativa, ya que el DT Marcelo Gallardo advirtió que guardará a los titulares para la semifinal de Copa Libertadores, que jugará la semana próxima contra Boca.

Con base en AFP