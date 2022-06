El Cacique Medina se blinda con los uruguayos en Argentina y fichó al Cachorro Burián

Vélez Sarsfield, el nuevo club que dirige Alexander Medina, confirmó este martes la contratación de Leonardo Burián, el golero uruguayo que cambió de equipo para sumarse al proyecto que encabeza “el Cacique”.

“Leonardo Burián es nuevo jugador de Vélez. El arquero superó la revisación médica y se suma al equipo conducido por Alexander Medina. Llega en condición libre, y su vínculo con la institución es por 18 meses ¡Bienvenido Leo!”, informó el club de Liniers.

De esta forma, Medina suma a un segundo jugador uruguayo y de experiencia, luego de la contratación de Diego Godín, el capitán de la selección celeste, de 35 años, quien fue pedido por el DT y que dejó Atlético Mineiro de Brasil para llegar a Argentina.

@Velez1

Medina en Vélez

El entrenador también tuvo en carpeta al volante Gabriel Neves, a quien dirigió en Nacional, pero el mediocampista que juega en Sao Paulo pasa por un buen momento en Brasil y su salida quedó descartada.

Lo convenció

El Cacique sumó su segundo refuerzo uruguayo con Burián, quien tiene 38 años y que era figura e ídolo en Colón de Santa Fe.

El técnico convenció al arquero que estaba a gusto en Colón, donde es muy querido, y que ahora tendrá un desafío nuevo en Vélez.

"Con el Cacique Medina nos conocíamos de mucho tiempo antes, me llamó y me dijo que quería contar conmigo”, dijo Burián a TyC Sports este lunes, instalado en Buenos Aires a la espera de la firma.

“Después tuve que resolver la salida de Santa Fe, que fue complicado porque llevaba mucho tiempo allá radicado, tuvimos que hacer algunas negociaciones", añadió.

Burián dejó Colón de Santa Fe

Sobre su traspaso y Vélez, señaló: “Estoy contento, es un gran cambio. Me di cuenta hoy cuando fui a la Villa Olímpica que es una gran institución. Con mucha ilusión por llegar acá”.

Con la llegada de Burián, el equipo del "Fortín" suma tres uruguayos en el plantel con Godín y el también zaguero Matías De los Santos.

¿Debut ante River?

El equipo de Liniers tiene un gran desafío este miércoles cuando de local comience su serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante el poderoso River Plate de Marcelo Gallardo (21:30, ESPN).

¿Está para debutar Burián? “Físicamente estoy bien, entrenando y jugando", dijo el Cachorro. “Si juego o no lo voy a dejar a criterio del técnico, que va a decidir si estoy apto”, expresó el arquero antes de superar la revisión médica.

Burián consideró que frente a los “millonarios” tendrán “una serie dura” porque “River es un gran rival”.

De todas formas, es optimista. "Creo que se le puede ganar a River. Esto es fútbol, nosotros hace 15 días pudimos jugar con River y le ganamos en Santa Fe con Colón. No es el mejor River, si bien es un gran equipo y juega muy bien. Las posibilidades están. En la cancha somos once contra once y si el equipo está concentrado, hay muy buenos jugadores y creo que estamos bien", concluyó el golero uruguayo.