El cambio de último momento en la transferencia de Canobbio que favorece a Peñarol

La transferencia de Agustín Canobbio a Athletico Paranaense de Brasil ya era un hecho y como informó semanas atrás Referí, se hará por un monto de US$ 3.200.000.

Peñarol no es dueño de su ficha, por lo que no puede hacer nada y menos cuando el propio jugador, lesionado con una cuádruple fractura en su rostro hace tres semanas cuando el conjunto aurinegro derrotó a Danubio 1-0 en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura, pidió a sus representantes que se hiciera cuanto antes su pase al exterior.

A diferencia de los dos contratos anteriores que había firmado Canobbio con Peñarol, en este último se agregó la cláusula del 25% que recibirían los aurinegros en caso de que saliera un pase y es por eso que, a diferencia de lo que ocurrió con Giovanni González, quien también es manejado por la misma empresa, la salida del extremo le dejará al club US$ 800.000.

Este punto es uno de los temas que no le cerraba a ningún directivo de Peñarol. Porque el club negoció hace un par de meses directamente con Orlando City, una de las franquicias de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, la transferencia de Facundo Torres -cuya ficha sí pertenecía a los carboneros- por más de US$ 12 millones, que le reportarán a la institución US$ 9,1 millones limpios y si el jugador es transferido antes de que expire su contrato, Peñarol tendrá derecho al 30% de esa futura operación siempre y cuando el jugador sea negociado en US$ 8 millones o más.

Leonardo Carreño

Agustín Canobbio levanta una de las copas que ganó con Peñarol

Ese tema no les cerraba a los presididos por Ignacio Ruglio y sigue sin cerrarles, porque Canobbio es tan jugador de selección uruguaya como Facundo Torres y según entienden todos ellos, sin excepciones, no puede haber una diferencia tan grande entre una transferencia y otra en jugadores que tienen casi la misma edad y recorrido.

No obstante ello, en las últimas horas se llegó a un acuerdo para que además de ese dinero que le dejará el pase del jugador al fútbol brasileño, Peñarol tendrá un porcentaje de una futura venta del futbolista a otra institución del exterior cuando esta se realice dentro de unos años, según explicó una fuente del club a Referí.

Ese es un cambio importante en las negociaciones que se venían llevando a cabo y que en los aurinegros entienden que desde ese punto de vista se mejoró de manera trascendente.

De esta manera, en los próximos días Canobbio viajará para ser nuevo jugador de Athletico Paranaense y será compañero del uruguayo David Terans con quien ya supo compartir equipo en Peñarol.