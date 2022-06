El caso Neves: la negociación que destapó el tiempo y que Nacional ocultó en un momento crítico

El Club Nacional de Football confirmó este miércoles que en agosto del año pasado rescindió su contrato con Gabriel Neves, por lo que el jugador no había pasado a préstamo a Sao Paulo, como en aquel momento informó en su cuenta de Twitter el club tricolor.

El 30 de agosto de 2021, los albos comunicaron en sus redes: “Nacional y @SaoPauloFC llegaron acuerdo por la cesión con opción de compra del #bigote Gabriel Neves”.

Este miércoles, luego de que trascendiera que el volante ya no tenía vínculo, cuando los hinchas preguntaban por un posible regreso de su préstamo, lo que no era así, los tricolores emitieron un comunicado en el que ratificaron eso: que el jugador no tenía relación con el club y que no estaba cedido.

Leonardo Carreño

Gabriel Neves

"El contrato que vinculaba a las partes, vencía el 31 de diciembre de 2021 y, como es sabido, a partir del 1 de julio el jugador tenía derecho a entablar negociaciones con otros clubes, habiendo el representante y el jugador anunciado al Presidente de la Institución, que no iba a renovar el contrato vigente, quedando en consecuencia el jugador en condición de libre", inicia la nota de los tricolores.

"En ese contexto de enormes limitaciones, se procuró buscar la mejor solución posible, para evitar que el jugador terminara finalmente su vinculación contractual sin ninguna contraprestación económica para la Institución, lo que afortunadamente no sucedió", agrega.

¿Qué pasaba en aquel momento?

Aquellos tiempo de fines de agosto de 2021 no fueron buenos para los tricolores.

Días antes de la hoy conocida rescisión de Neves, el viernes 27 de agosto, los albos habían sufrido la traumática salida de Guzmán Corujo.

El zaguero estaba en una situación similar a la del volante porque su contrato también finalizaba a fin de año. Dentro del plazo de seis meses antes a quedar libre para negociar con otros clubes firmó un precontrato con Charlotte FC de Estados Unidos.

La noticia sacudió a los tricolores al ver la forma en que el defensor se iba libre, sin los ingresos de una posible transferencia, si bien el jugador dejó ingresos al club al resignar deudas y premios, lo que fue destinado para colaborar con la obra de la nueva residencia de juveniles.

Inés Guimaraens

Corujo y Neves

Con Neves, se conoce casi un año después que pasó algo similar. Tres días después de la salida de Corujo, se dio la recisión del volante.

Sin embargo, Nacional comunicó en su cuenta de Twitter que fue una “cesión con opción de compra”, lo que ahora se supo que no fue así.

Al otro día del tuit de Nacional, el 31 de agosto, en Brasil, el director de fútbol del tricolor paulista, Carlos Belmonte, negó que la contratación de Neves fuera un préstamo. “Los empresarios (de Neves) que lideraron su carrera, hicieron un trato directo con Nacional y lo liberaron de Nacional”, señaló Belmonte al Canal do Nicola en YouTube, lo que fue recogido por gazetaesportiva.com, algo que en ese momento no trascendió en medios uruguayos.

Cabe destacar que en aquel entonces el club estaba ingresando en la campaña electoral para las elecciones de fin de año, en las que ganó José Fuentes, siguiendo la línea de conducción de Decurnex.

Nacional también tenía a otros tres jugadores que finalizaban contrato a fin de año: Emiliano Martínez, quien fue transferido a Red Bull Bragantino, Brian Ocampo, con quien se negociaba con la presión de los tiempos con el empresario Francisco Casal y recién se llegó a una renovación en enero de este año, y Armando Méndez, quien no llegó a un acuerdo y dejó el club antes de comenzar la pretemporada 2022.

Así fue la salida de Neves

Nacional recibió US$ 300.000 por la rescisión de contrato de Gabriel Neves, a pocos meses de haber rechazado ofertas millonarias por la misma moneda, algo similar a lo que ocurrió con Corujo.

Nacional

El comunicado sobre la salida de Gabriel Neves

Para viabilizar la cesión deportiva del jugador a Sao Paulo, por documento otorgado el 30 de agosto de 2021, "las partes resolvieron rescindir el vínculo contractual", dice el comunicado de Nacional.

“Se pactó que el jugador Gabriel Neves, se obligó a abonar como indemnización por la finalización del contrato, la suma de U$S 300.000", dice el comunicado.

Además, se indican las variables negociadas con Sao Paulo. "Asimismo se pactó que si se verificaba una transferencia del jugador hacia un tercer Club durante el año 2022, el Club Nacional de Football recibiría el equivalente al 20 % (veinte por ciento) bruto de dicha transferencia con un tope de U$S 700.000 y si se produjere la transferencia del jugador durante el año 2023, el monto a pagar al Club Nacional de Football sería del 20 % (veinte por ciento) bruto de dicha transferencia con un tope de U$S 500.000, en ambos casos, pagaderos dentro de los siguientes diez días de recibidos los dineros por cualquier club o cualquier tercero", agrega el documento.

Millones rechazados

De esta forma, Nacional recibió US$ 300.000 y está a la espera de posibles ingresos en caso de un nuevo pase del volante.

Ese monto es notoriamente inferior al que Sao Paulo había ofrecido unos meses antes, en el verano de 2021, cuando hizo un intento para fichar a Neves.

Como informó Referí, el entonces presidente tricolor, José Decurnex era quien negociaba directamente por el volante, quien es representado por Gerardo “Boca” Arias.

En ese momento, los paulistas ofrecieron US$ 2.5 millones por el 50% del pase, pero en la sede de 8 de Octubre fue considerado insuficiente.

"Falta un poco", le dijo a Referí un directivo tricolor en ese entonces, al ser consultado sobre una primera oferta de US$ 2 millones.

Instagram Gabriel Neves

Neves en Sao Paulo

¿Qué dijo Neves? “A inicios del 2021 llega una oferta de compra por parte del Sao Paulo, pero Nacional, no sé si no la leyó o le pareció baja, dijo que no”, contó a Sport & show de radio Sport 890 este miércoles, luego de que saliera el comunicado de los albos.

“Y se llegó a mitad de año del 2021, donde yo tenía la opción de irme libre a fin de año, de ser un ‘mercenario’ como me están diciendo ahora. Pero le dije a mi representante que no quería irme así, que busquemos la forma de dejarle lo que sea al club, aunque la realidad es que sabiendo que quedaba libre a los pocos meses son pocos los equipos que van a traer una propuesta para comprarte, y lo que se consiguió fue eso, un arreglo donde se le entregaba una plata al club”, agregó el futbolista, quien confesó que recibió agravios de parte de hinchas.

Con Corujo pasó algo parecido. El representante del zaguero, Ariel Krasouski reveló que antes de que el jugador se fuera libre había presentado una oferta que el club no consideró.

El empresario señaló que acercó una propuesta de Juárez de México que "consiguió US$ 500 mil" por la ficha del zaguero que quedaba libre a fin de año y que se podía ir sin dejar dinero en el mercado de julio-agosto, porque estaba en los últimos seis meses de contrato.

Krasouski reveló en La oral del mediodía de AM 970 que presentó la oferta de medio millón de dólares al club y que Nacional no la aceptó. El club pidió US$ 700.000 y además "un 15% o 20% de la ficha de una venta futura de un futbolista que quedaba libre en cuatro meses".

Leonardo Carreño

Guzmán Corujo

Luego de la salida de Corujo, Nacional rompió relaciones con el representante y dijo que la negociación "no fue transparente", en un comunicado, debido a que la oferta de US$ 500.000 que manifestó Krasouski que hizo llegar fue presentada en forma verbal, nunca por escrito.

Armando, otro que se fue libre

Además de la salida de Neves y Corujo, los tricolores también tuvieron la partida de otro jugador que se fue libre: Armando Méndez.

El lateral finalizó su contrato el 31 de diciembre pasado, no llegó a un acuerdo de renovación y a principios de enero de este año se fue a Newell’s Old Boys de Rosario, Argentina.

“Sepan entender que hay muchas cuestiones que no trascienden por motivos laborales”, pero que “a uno lo movilizan y lo hacen replantear el mejor porvenir”, escribió en su nota de despedida.

En Nacional cayó muy mal su salida y rompió relaciones con el representante del jugador, Matías Pittini.

Armando Méndez

Desde los albos comunicaron que había un acuerdo para renovar, pero la firma nunca se concretó.

“Se acordaron por escrito con el jugador y su representante, Matías Pittini, todas las condiciones de plazo y precio a los efectos de la renovación a partir del 1/1/22”, dice la nota del club.

“Apenas una hora previa al comienzo del entrenamiento del día 5/1/22 se nos informó que el jugador no se presentaría, incumpliendo lo acordado”, señala el comunicado. “La gravedad de lo sucedido que violenta los valores y principios éticos del Club, determina que la Institución por tiempo indeterminado, y a partir de la fecha, rompa todo tipo de relacionamiento comercial y deportivo con el citado representante”, concluye la nota.