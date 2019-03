El clima sigue ayudando y los valores de las haciendas se afirman

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

Hay pasto y grano en abundancia –y a un precio accesible– y la demanda local sostiene los precios de la hacienda gorda e impulsa los de la reposición. Pero como no hay novillos, las vacas cubren las necesidades de la industria. Se están faenando más vientres –vacas y vaquillonas– que un año atrás, en plena sequía.

En el mercado del gordo, el novillo especial cotiza entre US$ 3,35 y US$ 3,40 por kilo carcasa. Para la vaca las referencias se encuentran entre US$ 3,15 y US$ 3,20. En ambos casos se puede lograr algún centavo más por negocios de volumen y excelente calidad.

Las entradas a frigorífico van de cuatro a 10 días, dependiendo de la planta.

En la reunión semanal de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) el novillo especial subió dos centavos respecto a la semana anterior, a US$ 3,33. La vaca subió dos centavos, a US$ 3,18. Y la vaquillona dos centavos, a US$ 3,24. El comentario fue “con muy buena demanda y entradas cortas, mercado con mayor firmeza”.

En ovinos el mercado mantiene la firmeza –con preferencia por animales livianos– y con poca oferta tiene como referencia los precios de la ACG.

El cordero subió dos centavos a US$ 3,32, el cordero pesado un centavo a US$ 3,32, los borregos subieron dos centavos a US$ 3,32, los capones también dos a US$ 3,01 y las ovejas subieron tres centavos a US$ 2,97.

En febrero la faena de vacunos se consolidó como la segunda más elevada de la historia –después de la de la sequía de 2018–, caracterizada por un notable incremento de la faena de hembras –vacas y vaquillonas– con la actividad mensual más alta de la historia correspondiente a ese mes.

Totalizó 205.804 cabezas, apenas 2.689 menos (-1,3%) que las 208.493 faenadas en igual mes del año pasado en plena sequía y 6.516 más (3,3%) que las 199.288 cabezas del mes pasado.

La faena de hembras fue de 105.919 cabezas, un aumento de 9,5% o 9.161 más que las 96.758 de febrero del año pasado, pero 10.000 menos que las faenadas en enero (115.228 cabezas).

La participación de las hembras en el total de la faena fue de 52%, seis puntos porcentuales por encima que en el mismo mes del año pasado (46%).

La faena de novillos en febrero superó a la de enero, pero se ubicó por debajo en la comparación interanual. Totalizó 96.154 cabezas, 11.500 menos (-10,7%) que las 107.694 del año anterior.

Se trata de un ajuste que reafirma la caída de 15% en el stock de novillos en el ejercicio 2017/18 y la escases de esta categoría para la industria en los próximos años.

La avidez de la industria por faenar ganado parece mantenerse y en la semana cerrada el 2 de febrero superó las 50.000 cabezas, por sexta semana consecutiva.

Por primera vez en el año, los novillos fueron mayoría debido a la presencia de las cuadrillas kosher en algunas plantas y de la Cuota 481.

Valor de exportación de la carne vacuna supera los US$ 3.500

En lo que va del año, el volumen exportado de carne vacuna es 21,7% inferior al de un año atrás, mientras que el precio de exportación se mantuvo levemente por encima de los US$ 3.500 la tonelada.

Según los datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC), en la semana cerrada el 2 de marzo el precio de la tonelada exportada fue de US$ 3.791, muy similar al promedio de la semana anterior y US$ 375 más que el promedio del mismo momento del año pasado.

En los primeros dos meses del año se exportaron casi 20.000 toneladas menos que en el mismo período del año pasado, 67.349 toneladas contra 86.039 toneladas.

El precio de la tonelada exportada fue de US$ 3.511, es decir 1,1% más que un año atrás (US$ 3.474 la tonelada).

En carne ovina, tanto el precio como el volumen exportado fueron menores que el de hace un año. El volumen exportado en lo que va del año fue 2.491 toneladas, 11,3% menos que las 2.807 toneladas de un año atrás. Y el precio de exportación fue 7,4% inferior en la comparación interanual (US$ 4.307 contra US$ 4.649 la tonelada).