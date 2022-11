Lacalle Pou dijo que el FA “festejó” victoria de Lula pero que eso no significa que ola progresista llegue a Uruguay

El mandatario aprovechó el encuentro para dar su visión acerca de lo que había ocurrido poniendo énfasis en que el Frente Amplio “festejó” los resultados y agregó que la coalición de izquierda va a intentar sacar “rédito” de la nueva “ola progresista” de cara a 2024 aunque, según el presidente, no hay razones para que eso se replique en Uruguay, según contaron a El Observador participantes de la reunión.

La reflexión del presidente es que la oposición enmarcará la victoria en un nuevo mapa latinoamericano a partir de las victorias de Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia que se suman a los gobiernos de Alberto Fernández en Argentina y Andrés Manuel López Obrador en México.

De acuerdo con lo que transmitió, esta nueva oleada no necesariamente se traducirá en una victoria de la oposición sobre el oficialismo en las próximas elecciones, dado que Uruguay tiene otras características que lo hacen singular, tal como también quedó reflejado en uno de los mapas que circuló en las últimas horas y que destaca a Uruguay como único mientras describe con ironía las diferentes izquierdas de la región.

I've heard some people on Twitter aren't happy with the basic left vs right map for Latin America and want more nuance. So here's a first draft with more nuance.



If you don't like it, don't complain. Make a better one. pic.twitter.com/IDIA8xDt9x