El Comité Central Israelita destacó el accionar de Uruguay con el avión venezolano-iraní

El Comité Central Israelita del Uruguay (CCIU) apoyó el "accionar de las autoridades nacionales, impidiéndole el aterrizaje al avión de la compañía Emtrasur", en un comunicado de este viernes 17 de junio.

El miércoles 8 de junio, Uruguay rechazó el ingreso del avión de la compañía venezolana que transportaba a doce pasajeros del país latinoamericano y cinco iraníes, en una serie de eventos que tuvo repercusiones a lo largo del continente.

"Más allá del resultado que arrojen las investigaciones que se llevan a cabo en la vecina orilla, la naturaleza de las sospechas sobre la aeronave y su tripulación, sumado a que no se trataba de una situación humanitaria, no deja lugar a dudas sobre el acierto de no autorizar el ingreso de la aeronave venezolana-iraní a nuestro territorio", explica el texto de CCIU.

"Los antecedentes de Irán con su participación en los peores atentados perpetrados en la Argentina, sumados a toda la actividad que ejercen grupos terroristas financiados por el régimen iraní, dan mérito a estar alertas y actuar con diligencia y firmeza ante cualquier actividad sospechosa, como en este caso", termina el texto.

El avión llegó a Argentina el 6 de junio, y quería viajar a Caracas, Venezuela, el día siguiente. Sin embargo, tanto la empresa YPF como Shell se negaron a abastecer de combustible a la aeronave, por lo que decidieron realizar una parada técnica en Uruguay.

El país aprobó en primera instancia el vuelo, según confirmó El Observador, pero una llamada del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, a su par de Defensa Javier García, con información sobre la situación de la aeronave, generó que García negara la llegada del avión al país.