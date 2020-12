El complejo panorama de Nacional con los contratos que se vencen

El 31 de diciembre terminarán los contratos de 11 jugadores de Nacional, los que, en caso de no renovar, no serán tenidos en cuenta para la definición del presente Campeonato Uruguayo de la temporada 2020.

Luis Mejía, Ayrton Cougo, Mathías Suárez, Claudio Yacob, Felipe Carballo, Agustín González, Santiago Rodríguez, Chory Castro, Rodrigo Amaral, Sebastián Fernández y Miguel Jacquet son quienes vencen sus vínculos.

Según supo Referí, ninguno de ellos tiene renovación automática para el final del actual Uruguayo, que se completará en los primeros meses del año que viene.

Además, los directivos esperan elegir primero al director técnico que estará al frente del equipo, lo que puede quedar encaminado entre lunes y martes, para que luego el entrenador definitivo dé el visto bueno de los futbolistas que quiere renovar o no.

Así está la situación de cada uno

Luis Mejía

El arquero panameño perdió la titularidad y deberá definir qué hace, si sigue en el club o busca otro equipo. Para quedarse en Nacional deberá resignar parte de su salario, ya que en la directiva entienden que tiene un sueldo muy elevado para ser suplente y quieren hacer un recorte en ese puesto. El futbolista de la selección panameña llegó a Nacional en julio de 2015.

Ayrton Cougo

La situación del lateral es similar a la de David Terans en Peñarol. Ambos están a préstamo y desde Montevideo deben enviar una solicitud a sus respectivos clubes para retenerlos para la definición. Peñarol ya lo hizo, a Atlético Mineiro, pero Nacional no, a Libertad de Paraguay, según supo Referí. Los tricolores esperan para definir qué hacer con el lateral y con todos los contratos que terminan cuando asuma el nuevo entrenador. En el conjunto guaraní esperan en enero al lateral que en los últimos partidos se ganó el cariño de los hinchas por su entrega.

Mathías Suárez

El lateral derecho cuya última convocatoria fue el pasado 12 de noviembre y su último partido el de la final del Apertura el 15 de octubre, cuando fue expulsado ante Rentistas, volverá a Francia para seguir en Montpellier. En total disputó 10 partidos por el Campeonato Uruguayo y tres por la Libertadores.

Claudio Yacob

El volante argentino también termina su vínculo. Fue uno de los preferidos por Gustavo Munúa cuando estaba al frente del equipo, pero con Giordano fue suplente e ingresó en el final de algunos partidos.

Felipe Carballo

El volante seguirá en los tricolores tras un acuerdo entre Nacional y Sevilla, el club dueño de su ficha. Los españoles quieren que siga jugando en Uruguay mientras se espera que pueda obtener el pasaporte comunitario.

Agustín González

Luego de un gran año en Progreso en 2019, este volante tuvo su revancha en Nacional, club en el que se formó, pero en el que nunca había podido debutar en Primera. En los tricolores no tuvo muchas oportunidades, completando tres presencias por el Uruguayo y un ingreso por la Libertadores, con un total de 84 minutos en todas sus participaciones. Extenderá el vínculo para terminar la temporada 2020, pero está en duda su continuidad en el equipo para el Uruguayo 2021.

Santiago Rodríguez

El volante que fue adquirido por Montevideo City Torque. El presidente tricolor José Decurnex ya anunció que en enero pasará a su nuevo equipo, pero desde Torque entienden que debería haber un período de pases para que pueda llegar al club. En Nacional asumen que no lo tendrán para cerrar la temporada. Si se queda lo tomarán como un refuerzo.

Chory Castro

Con sus 37 años, el Chory es una de las figuras de Nacional, por su experiencia y por estar físicamente en un gran nivel. El zurdo tuvo 17 partidos y dos goles por el Uruguayo, y a nivel internacional participó en ocho encuentros de la Copa Libertadores. Todo hace indicar que tiene méritos suficientes para ser renovado.

Rodrigo Amaral

El 10 tricolor también finaliza su contrato y lo hace de capa caída ya que en los últimos partidos no tuvo minutos. El enganche zurdo de 23 años no juega desde el 21 de noviembre, cuando los albos cayeron por 2-0 ante Danubio e ingresó en el minuto 59 por Ignacio Lores. En total tuvo 13 presencias por el Uruguayo, con un gol, y tres por la Libertadores.

Sebastián Fernández

Papelito también termina su vínculo este fin de año y la directiva deberá decidir qué hace con uno de los jugadores más queridos de la hinchada, como también lo son el Chory y Amaral. El delantero de 35 años estuvo bastante relegado este año en el que tuvo 11 presencias por el Uruguayo, solo una como titular, para completar un total de 240 minutos, mientras que por la Copa jugó en seis partidos, solo en uno desde el vamos, para contabilizar 179 minutos. El club no decidirá qué hará con el jugador hasta que asuma el nuevo entrenador.

Miguel Jacquet

El zaguero paraguayo no cumplió con las expectativas con las que llegó a Nacional y todo indica que no seguirá. Jugó tan solo tres partidos, lo que demuestra que no estuvo a la altura de lo que se esperaba de él.