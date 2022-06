El consejo de Peñarol escuchó a Larriera y la oposición manifestó su "preocupación"

El entrenador de Peñarol Mauricio Larriera concurrió este martes al consejo directivo del club que se llevó a cabo en el estadio Campeón del Siglo y dio explicaciones sobre el flojo momento deportivo que atraviesa el aurinegro.

Si bien en ningún momento fue cuestionada su continuidad al frente del equipo hubo varios directivos de la oposición que se retiraron disconformes con las declaraciones del entrenador porque no vislumbran que vaya a cambiar la política deportiva del club.

"Quedamos muy preocupados con las declaraciones que nos dio Larriera porque no vemos que el futuro del club vaya a cambiar radicalmente como nosotros queremos. También debo decir que no creemos que él sea el único responsable de esto. Acá la política deportiva del club que encabeza el señor presidente es la gran responsable. Debe cambiar, debemos tomar otro camino. Sabemos que Mauricio es un técnico espectacular, que trabaja mucho y es además una gran persona, pero eso no quita que en la parte deportiva le dijéramos lo que pensamos, que tiene que pensar más en grande, pero no solo él, seríamos muy injustos si dijéramos que solo él es el responsable. Pero él es el técnico y por eso es con el primero con el que se debe hablar", expresó Rodolfo Catino a Hora 25 que se emite por AM770.

"Entendemos que debe cambiar la política deportiva. Deberíamos ser un poco más escuchados, pero el club ha tomado un camino totalmente distinto al que entendemos que debe tomar", dijo Catino que es un dirigente del riñón del expresidente Juan Pedro Damiani y que en sus últimas declaraciones manifestó que no es oposición de Ignacio Ruglio sino "minoría" en el consejo directivo.

"Lo que yo le planteé, difícilmente me hubiera podido contestar con cosas puntuales. Él está dentro de un esquema de política deportiva donde la política deportiva la marca el presidente", declaró.

Leonardo Carreño

Catino fustigó la política deportiva de Ruglio

"Entendemos que Peñarol tiene que invertir, este es el gobierno que quizás va a recibir más dinero de todos los últimos gobiernos, entre ingresos por copas, merchandising, socios y venta de entradas que son US$ 15 millones al año, es decir US$ 45 millones en tres años, recibió un club con US$ 4 millones en caja, más US$ 8 millones en créditos a cobrar, más la venta de Facundo Torres US$ 7,5 millones, la del Canario Agustín Álvarez Martínez una venta de US$ 8,5 millones, más US$ 3 millones por Darwin Núñez, estamos hablando de unos US$ 80 millones. Que nos digan que no hay dinero para contratar... Vamos a poner las cosas en su lugar. No es verdad que surjan deudas todos los días. Si son deudas que no están registradas no son deudas. Me gustaría saber a qué se refieren cuando se pagan deudas que no están registradas, porque eso iría directamente contra una auditoría del club. Pagar una deuda que no está registrada no se debería hacer. Más allá de que tendremos la explicación de eso en algún momento, sabemos que hay dinero suficiente en el club", afirmó Catino.

"A Mauricio le dijimos que piense en grande, que pida lo que él necesita y no lo que piense que podemos pagar, porque ahí es donde nos achicamos. Si nos hemos equivocado en el pasado, no significa que nos vayamos a equivocar de nuevo. Hay que pensa en el club y el club tiene dinero en caja por lo que tiene que pensar en grande", agregó.

Consultado sobre las declaraciones que Larriera hizo con posterioridad al triunfo contra Deportivo Maldonado, donde el entrenador manifestó: "No acostumbro y no voy a caer en la soberbia, pero si tengo que ir a hablar de fútbol, pah, se van a precisar muchas horas porque no es fácil entender de fútbol. Esto no es fácil. No me han dicho nada. Pero si tengo que ir voy a ir, ¿cómo no voy a ir? Con gusto", Catino expresó: "Lo importante es ver cómo salimos del problema deportivo que tenemos. La reunión fue muy cordial, Mauricio respondió todas nuestras preguntas. Eso fue porque lo sorprendió, porque el presidente no quiso decirle de la citación hasta después del partido, no sabía, nos lo explicó y para mí quedó todo bien. Los problemas no pasan por una declaración, pasan por el resultado en la cancha y Mauricio tiene la capacidad de cambiarlo si cambia la política deportiva y si le pueden traer los refuerzos que precisa".

"Quedé muy preocupado porque no veo que haya un cambio de política que es lo que entiendo que debe haber. No elegimos esta política deportiva, ni siquiera el técnico. No estamos en contra del técnico, solo creemos que la política deportiva tiene que cambiar", insistió Catino.

"Mauricio es muy abierto, expresó sus preocupaciones, no es cerrado. Pero yo entiendo que él no es el único responsable. Todos nosotros somos responsables de esta situación, los jugadores no los contrata él, hay un montón de personas que son responsables de la situación y hay que asumirlo", agregó.

Larriera también había dicho que contratar jugadores de nivel para el mercado uruguayo es muy complicado porque los extranjeros no quieren venir por más buena que sea la oferta deportiva y que la razón de fondo es el nivel de la competencia: "Los jugadores juegan por dinero, si se les ofrece un salario acorde a lo que pretenden van a venir, son profesionales. Puede ser que alguno no porque quiera irse a Europa, pero siempre hay jugadores para traer y Peñarol hoy tiene capacidad económica para contratar jugadores de buen nivel", concluyó diciendo Catino.