El consejo directivo de Peñarol, pese a alguna duda, decidió hacer la denuncia del ataque de hinchas a Colón

A seis días de que la hinchada de Peñarol protagonizara un bochornoso espectáculo al recorrer tres tribunas del Estadio Campeón del Siglo para atacar a los hinchas de Colón apostados en la tribuna Guelfi en ocasión del partido disputado por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el consejo directivo aurinegro decidió hacer la denuncia penal del hecho.

El partido, transmitido para toda América, estuvo detenido durante 30 minutos y fue necesario el ingreso de la Policía a la tribuna para desalojar a todos los hinchas de Peñarol de esa tribuna para que el partido se pudiera retomar.

La minoría del consejo directivo de Peñarol pidió en la misma noche del miércoles un consejo ejecutivo urgente para tratar el tema al otro día, el jueves de la semana pasada. Sin embargo, el pedido cayó en saco roto y recién este martes sesionó el consejo, como habitualmente lo hace todas las semanas, los martes.

Este martes, integrantes de la Comisión de Seguridad de Peñarol dieron una explicación de los hechos que no dejaron muy conformes a varios consejeros.

"Tuvimos un informe de cómo sucedieron los hechos, pero hasta ahora no tenemos una explicación de por qué ocurrieron ni quiénes fueron los responsables. Eso es lo que más nos preocupa. Se lo dijimos a la Comisión de Seguridad, que no tengamos datos de quiénes son las personas que pasaron de una tribuna a la otra, cuando normalmente la la Comisión de Seguridad está en trato permanente con las barras, es gente que conoce a las personas que están en la tribuna, pero no hemos tenido ni un solo nombre. Esperamos que el Ministerio del Interior pueda identificar a esas personas y ponernos en la lista negra con las acciones que tiene que haber", dijo Rodolfo Catino a Vamos que Vamos que se emite por AM1050.

"El Campeón del Siglo está hecho con un aro que recorre todo el estadio que va entre el primer y segundo anillo de las tribunas y que va desde la entrada del palco, ese aro está comunicado por puertas entre cada una de las tribunas, y esas puertas están cerradas, pero por ahí pasan normalmente la gente de ventas, de alfajores, café, también el personal de recaudación. Normalmente ahí hay vigilancia y no se puede pasar, salvo las personas que están autorizadas. Hay comunicación, pero es la primera vez que veo pasar gente de una tribuna a la de enfrente", agregó.

Leonardo Carreño

Rodolfo Catino manifestó sus preocupaciones

"No recibimos aún el informe, lo pedimos al otro día para un consejo directivo de urgencia que no lo hubo, recién se hizo como todos los martes que tenemos consejo. Vino la Comisión de Seguridad, nos explicó verbalmente lo ocurrido, pero no tenemos material gráfico. Las cámaras se supone que estaban prendidas, nos dijeron que estaban prendidas y sería muy grave si hubieran estado apagadas", dijo Catino.

"Las cámaras de identificación facial son de Peñarol, pero las maneja el Ministerio del Interior, si se identificaron personas, las identificó el Ministerio del Interior, pero eso aún no lo sabemos", agregó.

"Me preocupa el ambiente que se genera alrededor de esto, tanto me preocupa que hoy se pidió en el consejo que se haga la denuncia, que Peñarol haga la denuncia. Ya se tendría que haber hecho al otro día, estamos totalmente desvinculados de esta situación de violencia, tenemos que erradicar estos hechos del fútbol", manifestó Catino en el medio citado.

"Somos minoría en el consejo, no tenemos poder de decisión, esperamos que se haga la denuncia. Ya dijimos que no íbamos a poner palos en la rueda y que íbamos a tener un rol de minoría, no de oposición. El otro día lo escuché a Nacho (Ignacio Ruglio) decir varias veces de que somos oposición y eso no es real, somos minoría, no somos oposición en Peñarol ni lo vamos a ser nunca, más allá de que no estemos de acuerdo con muchas cosas que ha hecho este gobierno, pero lo decimos dentro de las paredes de los gobiernos. Cuando llegue la época electoral, hablaremos de política", manifestó.

Referí consultó a otro consejero que participó de la reunión y este reveló que cuando se planteó hacer la denuncia más de una voz puso reparos. Alegaron que había tiempo para hacerla y que no había que apresurarse. "La denuncia había que hacerla al otro día, para dar una señal, con estos temas no se puede dudar. Finalmente, se decidió que el club hará la denuncia", informó la fuente consultada.

¿Cómo se vulneraron los controles?

Las explicaciones que dio la Comisión de Seguridad sembraron preocupación entre más de un dirigente.

Más allá de que explicaron de que no reconocieron a ninguno de los hinchas del numeroso grupo que participó del ataque, también se vieron fácilmente superados.

"Las tribunas están conectadas con portones que por disposición municipal no pueden estar cerradas completamente. Hay porteros que controlan que pasen solamente las personas habilitadas a hacerlo. Se acercó un grupo numeroso y esperaron a que la abrieran y ahí se metieron en malón", explicaron a Referí.

"Si no pueden identificar a los hinchas o dicen que no los conocen, evidentemente están haciendo mal su trabajo", agregó el directivo consultado.

Nicolás Milesi rescindió contrato y se acerca

Rodrigo Buendía / AFP

Nicolás Milesi en Copa Libertadores ante Barcelona

En el plano deportivo, Nicolás Milesi es hoy uno de los jugadores que está más cerca de llegar a Peñarol.

El volante rescindió su contrato con Montevideo City Torque y si bien declaró que no tiene ningún acuerdo cerrado, es un jugador que interesa a Peñarol.

El campeón con Plaza Colonia en el Clausura 2016, es un jugador con características similares a las de Pablo Ceppelini cuyo contrato con el club vence el 30 de junio porque debe volver a préstamo quien lo dio en préstamo en dos períodos de pases consecutivos.

Ceppelini se iría a mediados del Torneo Intermedio cuando vence el período de pases y Milesi llegaría para jugar el Clausura.

De todas formas, Giovanni Zarfino, quien queda libre de Alcorcón el 30 de junio, también sigue en carrera.