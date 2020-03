El coronavirus le pasó factura al precio del ganado gordo que bajó fuerte

El mercado ganadero uruguayo acusó el impacto de la pandemia del coronavirus. La faena cayó por debajo de las 40 mil cabezas y hubo muy pocos negocios cerrados en la última semana, a tal punto que varios consignatarios no pasaron precios para su reunión semanal de cada lunes que fija una referencia para el mercado.

"Algunas industrias no compran ganado ni fijan precio, otras proponen entrada de ganado (a futuro) sin fijar precio y otras ya confirmaron su cierre hasta por lo menos los primeros días de abril", dice un pasaje del comentario de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

Dada una coyuntura de concreción de pocos negocios con haciendas en el mercado de la agroindustria ganadera, con algunos frigoríficos que detuvieron la actividad y otros que permanecen activos pero no están tomando decisiones de pasar precios para nuevas compras, las nuevas referencias de valores en las principales categorías, establecidas por la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), son US$ 3,19 por kilo en cuarta balanza para el novillo gordo, US$ 2,98 por kilo para la vaca y US$ 3,10 por kilo para la vaquillona.

Son todos precios con ajustes muy notorios, a la baja, respecto a la semana anterior, cuando esas referencias eran US$ 3,54/kg, US$ 3,23/kg y US$ 3,47/kg, respectivamente.

Tras la habitual reunión que hubo al inicio de la semana, con contactos a distancia como se impone en estos tiempos, José Pedro Aicardi, presidente de la ACG, dijo a El Observador que se tomó la decisión de, con base en los pocos negocios concretados, con muchos consignatarios que expresaron que no los concretaron, "fijar algunos precios promedio para dar una referencia, al menos en las categorías en las que hubo algo de actividad. Hubo alguna categoría en la que hubo un solo negocio y otras en las que no hubo y en esas obviamente no señalamos una referencia, siendo como siempre totalmente responsables. En mi caso, pude cerrar algunas ventas sobre el fin de semana y tengo claro qué está pasando, pero hay muchos colegas que no operaron en los días de la semana pasada".

La faena de vacunos cayó

Durante la semana que cerró el sábado 21 de marzo la faena de vacunos totalizó 39.400 cabezas, por debajo de las 42.170 cabezas de la semana anterior, con base a datos expuestos por el Instituto Nacional de Carnes (INAC). Los novillos fueron el 50,01% del total. La faena vacuna acumula leves descensos semanales desde la medición realizada el sábado 7 de marzo. En el caso de la faena de ovinos, en la última semana alcanzó a 4.799 cabezas, con un 60,43% de ovejas en ese total. En la semana anterior se habían faenado 19.765 cabezas de lanares.

"Los negocios fueron pocos, pero esos pocos dan esos promedios que mencionamos. Tampoco podíamos ponerle referencia a todo cuando hubo pocos votos en la reunión y en muchos casos directamente los socios dijeron que no habían tenido actividad", complementó.

Luego expresó, con el foco puesto en el próximo lunes, cuando se deba analizar lo sucedido en la semana en curso, que "habrá que ver qué sucede durante estos días, yo creo que la faena nuevamente va a bajar, pero no se parará, hay muchas plantas que cerraron, pero hay otras no están comprando y sí faenando a full lo que habían pactado. En la medida que la faena no pare se irá formando un mercado que convalidará estas referencias a las que llegamos o hará que las tengamos que adecuar".

El comentario de la ACG

En el informe semanal de la ACG se indicó que "el mercado ganadero se encuentra con un nivel muy bajo de operaciones concretadas. Esto se explica por la gran incertidumbre reinante debido a la pandemia del Covid-19 (coronavirus). En ese sentido, el complejo industrial se encuentra con un posicionamiento comprador dispar. Por un lado, algunas industrias no compran ganado ni fijan precio, otras proponen entrada de ganado (a futuro) sin fijar precio y otras ya confirmaron su cierre hasta por lo menos los primeros días de abril. Por último, una parte minoritaria de la industria concreta negocios a precios que no conforman a la mayoría de la oferta". En el caso del mercado de ovinos, se indicó: "Mercado estable, con distorsión en las cargas".