El cruce de una integrante del equipo económico con analistas por el salario real y la rebaja de impuestos

La directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Marcela Bensión, le respondió al economista Javier de Haedo después de que el analista cuestionara por qué el gobierno con el empleo mostró la variación entre los promedios de 2021 y 2022, pero con el salario real mostró una variación punta a punta entre el mes de diciembre de 2021 y de 2022.

Una vez publicada la entrevista que El País le hizo a Bensión, el economista le dedicó un hilo de Twitter a la integrante del equipo económico. La directora de Política Económica y el analista se cruzaron además sobre el compromiso del gobierno de rebajar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el de la Asistencia de la Seguridad Social (IASS).

Los también analistas económicos, Gabriel Oddone y Marcos Soto, compartieron en Twitter las precisiones que realizó su colega.

"Estoy muy de acuerdo con lo que dice Javier", dijo Oddone, respecto a su "lectura de las cifras del mercado laboral" y la "rebaja de impuestos". "Difícil expresarlo mejor", añadió.

"Lejos de lógicas binarias y de otros intereses. Claro, técnico y concreto", destacó Soto. "Comparto sus análisis frente a modificaciones IRPF/IASS".

Promedio o "punta a punta"

"Es una lástima que esté haciendo ese comentario con una connotación negativa de que el gobierno tergiversa cifras o muestra lo que le conviene", dijo Bensión respecto a los análisis que De Haedo realiza tanto en Twitter como en sus columnas en El País. "Eso no ayuda a la sociedad, no es un comentario que contribuya a esclarecer cuál es la situación económica, sino más bien genera una sensación de duda o de opacidad que es muy negativa", sostuvo.

"Voy a explicarle, por si no lo sabe, por qué utilizamos promedio en un caso y (variación) “punta a punta” en otro caso", comenzó. "Nosotros hacemos las proyecciones de empleo en promedio porque las proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadística (INE) —que son las que se utilizan para cuantificar los puestos de trabajo—, se publican a junio y vendría a ser un promedio del año. Ese es el dato que nosotros tomamos en cada Rendición de Cuentas", dijo en la entrevista publicada este domingo.

"Y por lo tanto, cuando rendimos cuentas lo hacemos con respecto a nuestra proyección", añadió.

Bensión señaló además que "en las negociaciones salariales se negocian salarios “punta a punta”, no en promedios. "Por lo tanto, cuando mostramos el dato del salario, es muy importante mostrarlo con el mismo criterio con el que se negocian las pautas salariales", argumentó.

La directora de Política Económica de la cartera destacó que "lo más importante es que se crearon puestos de trabajo en 2022". "Se crearon 40.000 puestos de trabajo en promedio y ahora se abre una etapa de consolidación de la recuperación salarial que ya se está viendo", sostuvo.

"Una comparación que no es adecuada"

Javier de Haedo realizó "algunos apuntes" en su cuenta de Twitter respecto a lo que dijo Bensión en la entrevista.

1. A continuación algunos apuntes sobre las referencias que realiza la economista Bension en entrevista en El País de hoy y que me aluden. — Javier de Haedo (@JavierdeHaedo) February 19, 2023

"No he señalado que el MEF tergiversa datos sino que realiza una comparación que no es adecuada cuando refiere la evolución del empleo en términos de promedios anuales y la del salario real en términos de punta a punta del año", indicó. "En 2022 el empleo creció entre promedios y cayó entre diciembres y el salario real cayó entre promedios y subió entre diciembres", continuó el analista. Entre los diciembres de 2021 y de 2022, la variación fue de un 1,1%.

De Haedo recordó el "cruce de opiniones" entre el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y el centro de estudios del PIT-CNT, el Instituto Cuesta Duarte. Desde el oficialismo se sostenía que el salario real aumentó en 2022, mientras que desde filas opuestas se afirma que cayó durante el año.

Un estudio del Cuesta Duarte indicó que la variación “punta a punta” a diciembre de 2022 mostró una variación positiva mientras que la comparación de promedios anuales tuvo como resultado una caída de 0,6% que se explica por la dinámica del salario y la inflación a lo largo del año.

"Expresé que ambos tenían razón", aseguró el economista.

Respecto al argumento de Bensión sobre las negociaciones salariales, De Haedo señaló que "todos sabemos que las negociaciones salariales son punta a punta". "No necesariamente entre diciembres, en el sector privado. Pero eso no implica dejar de evaluar también la evolución salarial entre promedios, que es relevante por ejemplo para conocer la masa salarial", sostuvo.

El analista dijo que "en 2022 no se crearon puestos de trabajo netos, al contrario, hubo una caída del orden de 10.000 a lo largo del año". "Los 40 mil que refiere el MEF (aumento entre promedios) corresponden al año calendario 2021", aseguró.

El compromiso de la rebaja tributaria

La integrante del equipo económico fue consultada también sobre el compromiso del gobierno de rebajar los impuestos IRPF y IASS, ante los cuestionamientos que realizaron algunos economistas de que lo recaudado podría destinarse a una población más vulnerable. Solo uno de cada tres trabajadores paga IRPF.

Bensión señaló que "la ciudadanía ratificó y eligió en las urnas a un gobierno" que tenía ese "compromiso de campaña". "Creo que fue el propio economista de Haedo que mencionaba por qué no se destinan esos recursos a la primera infancia. Ese es un comentario muy ingenuo que desconoce cómo funciona la democracia", alegó.

De todas formas, indicó también que en 2021, el gobierno aumentó "muchísimo los recursos a la primera infancia". "Aumentamos 30% las transferencias a hogares vulnerables con un foco especial en primera infancia", dijo en la entrevista.

"Además, si bien uno de cada tres paga IRPF, los hogares de las primeras franjas de esos contribuyentes son salarios que rondan los $ 39.000 a $ 45.000 líquidos mensuales, dependiendo de si tienen hijos o no. Entonces, uno tampoco puede decir que un salario de esos sea un malla oro al que se va a beneficiar", continuó.

Para Bensión "este gobierno dio a la primera infancia mucho más de lo que se dio en gobiernos anteriores y hay que poner en su justa medida también, de qué tipo de contribuyentes estamos hablando en las franjas más bajas del IRPF".

"No implica tener que estar de acuerdo"

"Sobre la reducción prevista en el IRPF y el IASS, siempre he comenzado por destacar su legitimidad, en tanto fue un planteo electoral del gobierno. Eso no implica tener que estar de acuerdo con el planteo", escribió el economista.

De Haedo planteó dos razones por las que no está de acuerdo con esta política.

"Implica asignar recursos a quienes perciben mayores ingresos en la sociedad. Cuando hay otros sectores que creo que los necesitan mucho más", señaló.

"La primera infancia es uno de esos sectores, sin dudas, y los recursos asignados por este gobierno son positivos pero insuficientes. Y la reducción prevista en aquellos impuestos sería varias veces superior según lo que se maneja entre legisladores del gobierno", continuó.

El otro motivo del economista es que considera que "las finanzas públicas no admiten un deterioro fiscal permanente como el que se dará con esa decisión".

Éstas "tuvieron un desempeño destacable hasta septiembre pasado cuando se llegó a un déficit fiscal total de 2,5% del PIB". "Sin embargo, en los tres meses siguientes se dio un deterioro inesperado de 0,9% del PIB", afirmó en su hilo de Twitter.

"A pesar de ello, sigo confiando en que en este periodo de gobierno la conducta fiscal se impondrá a los tradicionales "carnavales electorales"", concluyó.