El data center de Antel facturó unos US$ 39 millones entre 2016 y 2020

Desde su inauguración en 2016 y hasta 2020 el data center de Antel obtuvo un resultado operativo positivo de $ 565,2 millones (unos US$ 13 millones). La facturación bruta durante estos años alcanzó los $ 1.661,5 millones (unos US$ 39 millones a valores de hoy) mientras que los gastos operativos totalizaron $ 1.096,4 millones (unos US$ 26 millones), según información proporcionada por Antel a El Observador ante un pedido de acceso a la información pública.

Antel proyecta ingresos por $ 820 millones para 2021 y de $ 1.050 millones para 2022. Respecto a la capacidad ocupada de racks del data center, la información muestra que en 2016 se ocupó el 100% de los racks disponibles, frente a un 66% en 2017, 78% en 2018, 89% en 2019 y 96% en 2020. Cabe destacar que la capacidad creció año tras año. En 2016 había 117 racks disponibles, en 2017 y 2018 había 367 y en 2019 y 2020 la capacidad máxima fue de 507. ¿De qué sector son las empresas que contratan los servicios del data center de Antel? Según la información que proporcionó Antel a El Observador, el 68% de las empresas que contratan los servicios del data center pertenecen al sector privado frente a un 32% que son del sector público. Dentro del sector público, el subsector que hace mayor uso de los servicios del data center es el de los ministerios, siendo el 7,98%. En el sector privado, destaca el subsector financiero, banca y seguros, que representa un 17,55%. El data center fue inaugurado en mayo de 2016 y es considerado uno de los más importantes de la región. Desde su inicio, empresas internacionales, como Google, Facebook, Netflix o Akamai, contrataron espacio de los servidores instalados en este centro para proveer datos a sus clientes uruguayos. Otro antecedente en materia tecnológica es del año 2015, cuando Antel y Google firmaron un acuerdo para la construcción de un segundo tramo de cable submarino de fibra óptica para conectar las ciudades de Maldonado y Santos en Brasil. El Directorio de Antel realizó la apertura de la fase III del data center de Pando el pasado 15 de octubre del año pasado, con una inversión de US$ 12 millones, y podría continuar el proceso de ampliación de nuevos servicios, en caso de que se requiera