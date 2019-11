El debate sobre las "comisarías vacías" y una nueva apuesta por reforzarlas

Si hay un hecho concreto en el que coinciden el Frente Amplio y la oposición es la necesidad de reforzar las comisarías. Tanto el programa del oficialismo como el acuerdo programático de la coalición multicolor refieren a la necesidad de que el Ministerio del Interior destine más personal para atender los mostradores y tomar las denuncias de los ciudadanos.

Sin embargo, a la hora analizar el problema, los diagnósticos difieren. Mientras la oposición critica que las seccionales están libradas a su suerte y que han abandonado el primer contacto con los vecinos, Gustavo Leal, asesor en seguridad del candidato Daniel Martínez, no comparte que se pueda hacer una aseveración tan tajante.

“No se vaciaron las comisarías (…) Decir que las comisarías en el Uruguay están vacías me parece que no es la realidad”, respondió al cuando fue consultado el domingo 10 en el programa Séptimo Día de Canal 12.

“Hablo porque conozco la realidad y asumo que cuando hay un problema hay que solucionarlo”, dijo el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la cartera de seguridad y eventual ministro si Martínez se impone en el balotaje.

“Ha habido algunos casos lamentables, como el robo que hubo en una seccional, y algunas situaciones (reflejadas) en un video que en un momento se popularizó”, admitió.

El robo al que se refirió el jerarca ocurrió el 26 de marzo. Un delincuente aprovechó la escasa vigilancia de la seccional 10° de Pocitos –había tres policías esa madrugada–, entró al edifico y se llevó una cafetera recién comprada. Y el video que recordó Leal fue la denuncia pública que hizo un ciudadano en las redes sociales, al registra con su celular cómo no había nadie en la seccional 6ª –en La Aguada– a las 10 de la mañana de un día entre semana de mediados de julio de 2018.

Sin embargo, para Leal es injusto generalizar, porque entiende que son casos aislados. “Es como si fuera a una emergencia y en el momento no está el médico y digo que en todas las emergencias del Uruguay los médicos no están”, sostuvo.

Pero distintas fuentes policiales consultadas por El Observador –que ejercen funciones tanto en Montevideo como en otros departamentos del país– coinciden en señalar que en los últimos años el personal en las comisarías se redujo. A partir de 2011, el Ministerio del Interior liderado por Eduardo Bonomi llevó adelante una reforma estructural en la que las jefaturas departamentales se dividieron por zonas operacionales que quitaron protagonismo a las seccionales tanto en materia de investigaciones de delitos como de diseño de patrullajes.

Esa reforma es criticada por la oposición –que entiende que el nuevo organigrama tiene parte de responsabilidad en el incremento histórico de los delitos–, y defendida a ultranza por el oficialismo. Leal afirmó en reiteradas oportunidades que desmantelar el nuevo sistema –que trabaja sobre la centralización de la información delictiva y la configuración de mapas de calor– y “devolverle el poder a las comisaría es como poner un videoclub en época de Netflix".

No obstante, dentro de las 12 medidas de seguridad que presentó Martínez a mediados de setiembre –redactadas por Leal– se incluyó una que establecía el fortalecimiento del “funcionamiento de las 267 comisarías y la Policía Comunitaria en todo el país dotándolas de más personal y vehículos para que sigan siendo la puerta de contacto con la ciudadanía”. Allí se prometió que “el 30% de los nuevos ingresos a la Policía estarán enfocados en esa tarea”.

Nueva distribución

“El encargado o comisario de comisaría ya no se vincula con la gente del lugar. Perdieron todo contacto con la gente”, dijo un jerarca de una jefatura departamental, que al igual que el resto de las fuentes policiales pidió no ser identificado porque entiende que hacerlo implicaría entrometerse en la campaña electoral y la Constitución no permite a los funcionarios policiales realizar manifestaciones políticas.

“Se quitó el personal hasta dejar muestras representativas para no cerrar las comisarías del todo, y los comisarios ya no tienen ese contacto con la vecindad como la supieron tener alguna vez”, añadió ese jerarca.

A esa realidad se refirieron el 20 de julio el jefe y subjefe de la Zona Operacional II de Canelones, Hernán López y Jorge Falero, respectivamente. En un encuentro abierto con los vecinos de Empalme Olmos trataban de dar una respuesta a la gente que se había agolpado en el Club de los Abuelos para reclamar por la falta de policías en la seccional de la localidad.

Los vecinos querían saber por qué había solo un funcionario en la comisaría de la localidad cuando tiempo atrás había al menos tres, y que en otros pueblos de la zona era aún peor, como el caso de Estación Pedrera, en donde incluso cerró la única comisaría que había.

López y Falero no contradijeron los reclamos vecinales y explicaron que se debía a la implementación de la reforma de 2011.

En el programa Séptimo Día, Leal sostuvo que otra realidad que conspiró contra la falta de personal en las comisarías fue el hecho de que han sido asignadas “nuevas tareas por parte de la Justicia, como por ejemplo las custodias de víctimas”. “En la jefatura de Montevideo, llegamos a tener 600 policías diarios al año custodiando víctimas”, afirmó.

Fuentes de la cartera de seguridad señalaron que el número real de efectivos policiales destinados a las seccionales no puede darse a conocer por razones de seguridad.