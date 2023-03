El debut de Santiago Bueno en la selección uruguaya, de marcar a Messi en Barcelona a postularse como zaguero celeste

Con 24 años y en medio de una gran primera temporada en LaLiga de España con Girona, en su primera experiencia en la principal categoría de ese país, Santiago Bueno tuvo su soñado debut en la selección uruguaya este viernes en el amistoso ante Japón disputado en Tokio con empate 1-1.

El zaguero formado en Peñarol tuvo una buena actuación, acorde a lo que es su actual nivel en el club en el que comparte equipo junto a Cristhian Stuani.

El debut de Bueno ante Japón

De Peñarol a Barcelona

Si bien se fue a España de joven, no la tuvo fácil para llegar a la celeste y a la máxima categoría.

Su pase de Peñarol a Barcelona en enero de 2017, por un millón de euros, generó la ilusión de que se iba a consolidar en el equipo catalán luego de haber sido campeón con la selección uruguaya sub 20 del Sudamericano 2017 de Ecuador.

Pero en los blaugranas, donde llegó a compartir entrenamientos con Lionel Messi y muchos otros cracks, jugó en el equipo B un año y luego fue cedido a Peralada de la Segunda B, donde estuvo dos temporadas.

Con Valverde y Rossi

No hubo vuelta a Barcelona. En agosto de 2019 rompió su contrato y pasó a Girona, para jugar en La Liga 2, la segunda división, por dos años. En el primero, en 2020/21, disputó 40 partidos, y al año siguiente fueron 35, logrando el ansiado y duro ascenso a la principal categoría para la presente temporada.

En este año lleva disputados 25 partidos, es titular indiscutido en su equipo, y sus buenas actuaciones llevaron a que sea citado por Marcelo Broli y a que tuviera su debut oficial en Tokio.

Con Leo Messi

Una buena presentación celeste

“Es algo soñado para mí y lo disfruté al máximo”, dijo el zaguero a AUF TV tras el partido ante los nipones, en el que compartió zaga central junto a Sebastián Coates.

Bueno llega a la selección en un momento de recambio, en el que puede ser muy útil y tener más oportunidades.

El capitán Diego Godín ya está alejado del combinado, si bien no cerró la puerta, lo mismo que Martín Cáceres, mientras que Josema Giménez tiene una sanción de 4 partidos oficiales por los incidentes en Qatar 2022, por lo que se perderá el comienzo de las Eliminatorias.

Sin Ronald Araujo, que se perfila para ser uno de los zagueros del futuro equipo, por lesión, Broli optó por Bueno para que sea compañero de Coates. El zaguero de Girona le agradeció al de Sporting por sus consejos.

Bueno, Ugarte y Coates

“Seba fue el primer compañero que me encontré en Frankfurt para venir para acá y desde el primer segundo me transmitió tranquilidad y me dijo que confiara en mí mismo, que haga lo mismo que hago en el club. Quiero agradecerle por los consejos y el apoyo que me dio desde el primer momento”, señaló.

En su debut, el defensa de 1,90 metros tuvo una correcta actuación. En la jugada del gol nipón hizo lo que tenía que hacer, siguió a su marca, sin tener responsabilidad en el jugador que anotó, quien debió ser tapado por los volantes.

“Tuvimos muy pocos días desde que llegamos todos a Japón. Sabíamos que tenían automatismos y tratamos de tapar esas líneas de juego que tenían con el falos 9, que venía a pivotear mucho, y creo que lo supimos contrarrestar muy bien”, dijo Bueno.

Con Stuani

El rencuentro con varios campeones sub 20

Su vuelta a la selección tuvo el reencuentro con varios de los campeones del Sudamericano sub 20 de Ecuador en 2017.

De ese plantel que dirigía Fabián Coito, en esta convocatoria de Broli están Santiago Mele, José Luis Rodríguez, Mathías Olivera, Matías Viña, Diego Rossi y Agustín Canobbio. También integraban aquella selección Rodrigo Bentancur y Nicolás De la Cruz, habituales en la celeste.

En la sub 20

“Hay muchos jugadores de esa generación y fue una ayuda, porque conocer a muchos de los compañeros me ayudó a la adaptación” dijo Bueno.

También volvió a jugar con Fede Valverde, conocido de las inferiores de Peñarol.

El zaguero jugó en la Primera de los aurinegros en partidos amistosos de 2016, sin llegar a debutar de forma oficial. Fue el desaparecido Robert Lima, quien dirigió de forma interina tras la cesión de Pablo Bengoechea en el verano de ese año, el que lo mandó a la cancha ante Libertad de Paraguay en un partido estival, a sus 17 años.

Luego, entrenó en Primera con Jorge Da Silva, pero no quedó en el plantel. Hasta que en enero de 2017 se dio su salida a Barcelona, a donde llegó tras ser campeón sudamericano sub 20.

Tras idas y vueltas, con un sostenido ascenso en su carera, el zaguero se reencontró con la celeste para debutar en la selección mayor.

En el Barcelona

“Es algo que lo venía trabajando desde hace mucho tiempo, es un sueño cumplido, y les doy gracias a los compañeros que me ayudaron mucho desde el primer día”, dijo Bueno.

El defensor va por más y quiere seguir mostrando su juego ante Corea del Sur el próximo martes a las 08:00. “A seguir trabajando, esto recién empezó y ahora a preparar el próximo partido”, dijo.

“Hay que ir paso a paso. Ahora a preparar el próximo partido con Corea, volver al club, seguir trabajando de la misma manera y ojalá que pueda tener más oportunidades”, agregó Bueno.