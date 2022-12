El descargo de Ibai Llanos sobre Luis Enrique tras la eliminación de España de Qatar 2022

La selección española quedó afuera en octavos de final del Mundial Qatar 2022 luego de perder por penales con Marruecos, y al técnico Luis Enrique le llovieron críticas en su país.

España era una de las candidatas a ganar el título, especialmente después de hacerle siete goles a Costa Rica en el debut del torneo.

El entrenador rompió las costumbres en la Copa del Mundo y durante una hora diaria hacía un programa por Twitch, en el que contaba anécdotas, respondía preguntas y hablaba con alguno de sus colaboradores del cuerpo técnico.

AFP

Luis Enrique

Esto, que mientras la selección ganaba fue simpático, luego de la eliminación fue también objeto de crítica.

El streamer española Ibai Llanos, uno de los más conocidos en esta especialidad, hizo una defensa a ultranza del técnico de la selección española.

"Yo siempre lo he dicho, se le pueden criticar muchas cosas a Luis Enrique, pero España no pierde porque dedique una hora de su día a Twitch, ni España va a perder porque quiera charlar con su nutricionista durante 45 minutos en directo. Luis Enrique, haga o no un directo en Twitch, hoy hubiese perdido igual. Siempre lo he dicho, Twitch no te hace ni mejor ni peor y menos a un señor como Luis Enrique que entiendo que está totalmente obsesionado con la selección española", expresó.