El día que Laura Motta le propuso casamiento a Daniel Martínez

Daniel Martínez está casado desde la década de 1970 con Laura Motta, exconsejera de la ANEP.

En el programa De Cerca contó cuándo decidieron casarse, con 19 años él y 18 ella, luego de ser novios desde que Motta tenía 15; y él, 16.

Aquí podés ver todos los contenidos del ciclo De Cerca

“Era todo muy romántico. Yo era un militante de la resistencia. Estaba eso de que nunca sabía qué iba a pasar con uno al otro día y queríamos construir una vida juntos. Queríamos una vida juntos y nos sentíamos súper maduros”, dijo Martínez.

“¿Te acordás el momento? ¿Le pedís la mano?, ¿vas a hablar con su papá?”, le preguntó Facundo Ponce de León. Mirá el video en el que responde esa pregunta.

De Cerca es producido por Mueca Films y presentado por TV Ciudad, El Observador y WILD Fi.

“Yo trabajaba, daba clases de matemáticas y entonces los sábados generalmente la invitaba a cenar a algún lado. Estábamos en un restorán en la calle San José, hablando del gobierno, llevando a la pareja y no sé cuánto. Me mira y me dice: ‘¿Podríamos casarnos, no?’”, contó Martínez.

Otros fragmentos de la entrevista a Martínez en De Cerca