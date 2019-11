El Diego no se va: Maradona da marcha atrás a su renuncia en Gimnasia

La renuncia de Diego Armando Maradona a la conducción técnica de Gimnasia y Esgrima de La Plata duró menos de 48 horas, luego de que este jueves el ídolo argentino cambiara de parecer y ratificara su continuidad, según informan medios de la vecina orilla.

El 10 había dejado el cargo el pasado martes en lealtad al presidente del club, quien fue el gran artífice de su llegada a la institución.

"Tomo esta decisión con todo el dolor del alma, porque el presidente (del club) Gabriel Pellegrino no va a presentarse en las próximas elecciones", escribió el entrenador en las redes sociales.

"La unidad fracasó y Diego dijo que está para sumar y no para dividir", explicó, por su parte, Pellegrino. El dirigente acababa de anunciar que no se iba a presentar a su reelección en las elecciones internas del próximo sábado.

Pero las cosas cambiaron en las últimas horas, lo que hizo a Maradona dar marcha atrás a su decisión.

Según informó Clarín, este jueves por la mañana se reunieron los principales dirigentes de Gimnasia y llegaron a un acuerdo, con una lista de unidad para las elecciones que se realizarán el sábado, en la que Pellegrino formará parte de la nómina que liderara Mariano Cowen.

AFP

Ese era el deseo de Maradona para seguir y, si bien el club aún no oficializó su regreso, todo indica que ya está sellado.

Un factor que incidió para que los candidatos cambiaran su postura fue la presión de los hinchas, quienes no aceptaron la renuncia y este miércoles fueron a la sede para pedir su regreso. "No queremos presidente, no queremos elección, queremos a Maradona, la puta que los parió", cantaron, indicó Clarín.

Ante esa situación, este jueves hubo una reunión entre Cawen y Salvador Robustelli, quien iba a encabezar la otra lista, y también Pellegrino, y llegaron a un acuerdo para presentar una fórmula única

"Se habló de que Diego sea lo que nos una", dijo Pellegrino tras el encuentro. "Es lo que quiere la gente, que no quiere elecciones y que el club esté dividido", agregó.

De esta forma, Maradona volverá, o seguirá, en su cargo y se espera que el próximo domingo dirija ante Arsenal, un partido clave en el desafío que tiene Gimnasia, mantener la categoría, y en el que confían en el 10.