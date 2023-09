El dolor de quedar fuera del plantel en un Mundial y la alegría de recuperar el lugar: el relato de Felipe Arcos Pérez, dentro de Los Teros

Felipe Arcos Pérez fue uno de los jugadores que más rápidamente se ganó su lugar como titular en Los Teros apenas subió desde Teritos, en el puesto de segundo centro, siempre difícil porque exige defensa, mucha lectura táctica para defender o atacar en un sector de la cancha donde se abren las opciones en el jeugo desplegado, además de necesidad de usar bien el pie.

Arcos Pérez fue titular durante buena parte del ciclo, pero en el segundo semestre del año pasado fue convocado a Los Teros Sevens. Tuvo una enorme oportunidad de crecimiento como jugador y la aprovechó. Pero por el otro lado, perdió su lugar en el XV. Tomás Inciarte tuvo un gran primer semestre de 2023 en Peñarol, cuando dejó el puesto de medisocrum y volvió a su lugar original en la cancha. Y ganó la pulseada por la titularidad en los dos primeros partidos.

Ahora, el desgaste de Inciarte en los dos primeros partidos (uno de los jugadores que llevaba 100% de minutos en cancha y de los más tackleadores), le abre la puerta a Arcos Pérez, que venía haciendo buenos entrenamientos y mostrándose como opción

Sobre esa vuelta al equipo, el jugador surgido en Old Boys habló con El Observador, y abrió una ventana a cómo un jugador de alto rendimiento, en el pico de exigencia, vive desde lo personal el estar o no en una nómina.

Después de dos partidos de no estar en la convocatoria tenés la oportunidad de jugar contra Namibia, que es uno de los dos grandes objetivos, ¿qué sentimientos tenés por esta oportunidad?

Estoy muy contento, con muchas ganas de aprovechar la oportunidad. Fue difícil quedar afuera de dos partidos en un mundial, pero apoyé al equipo desde afuera. Ahora voy a aprovechar mi oportunidad y apoyar al equipo desde adentro.

¿Qué se siente cuando llega el objetivo y uno no queda en el grupo?

Las dos veces que se dio el equipo y no fui parte sentí un dolor interno muy grande. Más que nada el partido con Italia, que era el que veníamos preparando hace dos años y medio. Pero lo pude sacar adelante. El grupo está muy unido, entonces sentimos el apoyo de todos, nos apoyamos entre nosotros. Encima ahora tengo la confianza del Mono (Meneses) y de todo el staff de ponerme titular, así que tengo que aprovecharlo.

¿Cómo fueron estos días previos, que además tuvieron libre? Me imagino la cabeza también a mil pensando en el partido pero también en poder estar.

Para despejarme de ese dolor, de ese enojo que tenía, traté de descansar un poco y sacármelo de la cabeza. Y ya en la práctica que tuvimos pude enfocarme 100% en poder estar en equipo, y por suerte se me dio.

¿Cómo te sentís para entrar a la cancha? Los que jugaron ante Francia dijeron que tenían la duda de cómo iban a poder medirse físicamente. Pero el nivel de Namibia es más parecido al de ustedes.

No siento nada de nervios ni ansiedad de entrar, estoy confiado en el trabajo personal y de todo el grupo. Sí, capaz que todavía no tengo el roce que tuvo el resto en los otros partidos, pero intentaré darle la frescura y mucha dinámica al juego.

Está claro que hay que obtener y que ellos son muy duros en los forwards, así que va a dar una pelea ahí, pero ustedes han demostrado incluso ante equipos de primer nivel mundial que con la pelota y con espacios salen a atacar y que lo pueden hacer. ¿La apuesta es por tener la posesión y buscar los espacios?

Sí, tal cual, va a venir por ahí. Ellos tienen una buena presión en defensa, van a salir a ahogarnos. Hay que intentar darnos tiempo y contraatacar todo lo que tengamos. Si bien la estrategia es jugar, si tenemos que salir de nuestro campo con una patada porque nos están presionando mucho lo vamos a hacer. Primero buscar el territorio y después de ahí largamos a jugar cuando tengamos inercia.

¿Y para defenderse de su ataque? ¿Qué esperas de su juego abierto?

Vienen los centros muy de punta, se tiran como flechas. Después tienen buen 15, buenos wings, rápidos. Así que en contraataque debemos poner pelotas altas a presionar, no muy largas, así no le damos tiempo de que nos contraataquen. La batalla va a estar más que nada por los forwards, en el maul, el scrum y en las primeras fases.

¿Tenías alguna duda de que si ibas al seven podías perder alguna chance en el 15?

Sí. Si bien el seven nos dio mucho, creo que a mí como centro me sacó un poco de cancha. Me faltó un poco de ritmo de 15 porque llegué a la pretemporada sin minutos. Creo que a los wings y al fullback sí le dio más que a mí como centro. Pero igual el seven nos hizo crecer mucho en destrezas, y en esa competitividad que teníamos fin de semana tras fin de semana. Creo que no fue algo malo para mí sino muy positivo. Pero es una realidad que el ritmo del 15 no lo tuve durante 6 meses entonces, capaz que influyó un poco en las decisiones.

¿Cuánto cambia el día a día respecto a un circuito mundial?

Para empezar, el grupo es mucho más chico. Estamos todo el día juntos porque al ser 14 jugadores estamos todos ahí, mucho más unidos. Y después, la preparación es distinta porque jugás todo el fin de semana, mentalmente es más duro. Pero acá es un tiro y se te va, si no lo aprovechás… en el seven tenés dos días como para remontar si hiciste un mal partido. Esa es la diferencia.

¿Qué te sorprendió de la vida mundial, de esta experiencia de estar acá?

Era un sueño desde chico, era lo máximo que podía alcanzar. Lo que me sorprende es la cantidad de gente que ve esto. En Uruguay estamos acostumbrados a jugar en el club con poca gente y acá entrás es un estadio lleno. sos el centro de atención. Como uruguayo no estamos acostumbrados a pasar un día al otro a ser el centro de atención mundial. Es increíble

¿Te dio el tiempo para avisar a la familia, amigos, que vas a titular?

No, no, todavía no. No quise alertar mucho, pero ya sentí que me mandaron mensajes.Entre mis amigos y mi familia me dieron un apoyo muy grande cuando quedé afuera y, ahora creo que como estoy adentro ya van a llegar varios mensajes.