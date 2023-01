El dolor de Ronald Araujo porque se perdió “lo que más quería” por causa de su lesión

El zaguero uruguayo Ronald Araujo volvió a jugar este jueves en FC Barcelona luego de la lesión que lo alejó tres meses de las canchas y que lo dejó sin poder disputar el Mundial Qatar 2022, su primera Copa del Mundo de mayores y su gran objetivo del año pasado.

El riverense, que se había lesionado en el Uruguay vs Irán del pasado 23 de setiembre, regresó a las canchas este miércoles en el partido de Copa del Rey que los blaugranas le ganaron con mucha dificultad a Intercity (de tercera categoría), por 4-3 en la prórroga.

EFE

Ronald Araujo volvió en Barcelona

Araujo fue titular e hizo el primer gol de los catalanes en el comienzo del partido.

"Estoy contento de haber vuelto después de mucho trabajo y sufrimiento. Hacía mucho tiempo que no jugaba y quería volver ya”, dijo el zaguero tras el partido.

La pena de Araujo por perderse el Mundial Qatar 2022

Pese a su alegría, el riverense lamentó que no pudo jugar en Qatar 2022, torneo en el que fue uno de los 26 seleccionados por Diego Alonso pero no logró recuperarse a tiempo, por lo que no llegó a jugar

“La pena es que no pude jugar el Mundial, que era lo que más quería”, señaló.

“Pero ahora hay que pensar en el domingo, que tenemos otra final", dijo Araujo, de cara al partido que jugarán ante el Atlético de Madrid de Josema Giménez.

Este jueves Araujo se manifestó en sus redes. "Gracias mi Dios, gracias a mi familia y a todos los que me ayudaron en este tiempo. Victoria en #CopaDelRey y a la siguiente ronda. Feliz por volver a jugar después de tanto tiempo. A seguir".

Araujo tenía el cambio pactado

El defensor contó que su cambio en el partido de este miércoles, a los 60 minutos, estaba pactado de antemano con su entrenador Xavi para evitar una recaída.

"Habíamos hablado de 45 o 60 minutos en función de cómo me sintiera. Al descanso le dije que podía jugar un poco más. Lo más importante es que me he sentido muy cómodo", señaló.

Araujo también valoró el triunfo que lograron luego de un gran esfuerzo.

“Esto es la magia de la Copa, un torneo que tiene estas cosas. Ya hemos visto que varios equipos de Primera han quedado fuera”, expresó.

Así fue la lesión de Ronald Araujo

Araujo sufrió una avulsión del tendón del aductor largo de la pierna derecha a los 20 segundos del partido de la selección uruguaya ante Irán, el 23 de setiembre, en el marco de la fecha FIFA, la última previo al Mundial.

El zaguero uruguayo pasó por el quirófano y desde entonces inició una larga recuperación, en su club y que incluyó sufrir la eliminación de Uruguay en el Mundial, sin tener la posibilidad de saltar a la cancha (aunque estaba en la nómina de 26 jugadores) en Doha.

Tras el Mundial regresó a Barcelona y continuó con la puesta a punto.

El último día del año 2022 estuvo en el banco de suplentes en el partido ante Espanyol, pero no ingresó.

Este miércoles, después de 102 días, volvió a jugar un partido oficial.