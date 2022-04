El elogio de Lacalle al rugby: “Los gringos fueron tan cracks que hicieron un deporte para todos”

El presidente Luis Lacalle Pou participó el martes del "encuentro internacional de rugby inclusivo", un partido entre los argentinos de Espartanos, un equipo de rugby que nació en la cárcel y viajó a Uruguay con 16 jugadores que ya están en libertad y Fénix, un equipo integrado por presos del penal de Las Rosas.

Los Espartanos nacieron en 2004 en el el penal de máxima seguridad N°48 de Buenos Aires, y luego el proyecto se amplió a varias cárceles del país, con el objetivo de darle una segunda oprtunidad a las personas privadas de libertad a través de los valores del rugby.

Por su parte, el proyecto Fénix trabaja con más de 150 presos de Las Rosas, y es coordinado por entrenadores de Lobos de Punta del Este, con el respaldo del Ministerio del Interior. La iniciativa sigue a otra iniciada en 2009 en el Penal de Libertad, donde hoy hay incluso una cancha de rugby. También está el proyecto Halcones, que enseña rugby a menores internados en la Colonia Berro.

El proyecto Fénix incluye un taller escuela donde se enseñan oficios y herramientas laborales para cuando los presos salgan en libertad.

El partido se jugó el martes en el Campus de Maldonado y estuvo presente el presidente, quien jugó al rugby en su juventud y aprovechó la oportunidad para destacar los valores del deporte ovalado.

“Hay algo que un gobernante, o cualquier persona que haga un servicio tiene que tener algo presente: no hay que dar a nadie por perdido y todo el mundo merece una segunda oportunidad”, dijo Lacalle Pou. “Hay una frase que dice que el hombre dispone y Dios dispone. Yo la pienso al revés. Dios propone y el hombre dispone porque siempre tiene dos caminos para seguir. Esta oportunidad abre una puerta, con uno de los dos deportes más lindos del mundo, de equipos seguro”, agregó el presidente antes de hablar sobre su visión del rugby.

“Los gringos (en referencia a los británicos) fueron tan cracks que hicieron un deporte para todos, que no lo puede jugar uno solo. Vos tenes al mejor apertura del mundo y no podés hacer nada si no tenés 14 tipos que estén hombro con hombro”, apuntó Lacalle. “Las reglas del rugby, (por más que han ido evolucionando y hoy me botonearon, la tiré al line y era scrum 5, el juez me lo perdonó) se hicieron para que todos se sientan involucrados. Juegan el gordo, el flanco, el alto, el bajo, el rápido y el lento. Te enseña que la cosa es en equipo, y que no se salva mano a mano. Te enseña a levantar al caído, a respetar al adversario, a respetar al juez. El juez siempre tiene la razón, y cuando hablo de jueces habló en el sentido más amplio, aunque no nos guste”, sostuvo el presidente.

“Hay que aprovechar esta oportunidad, no solo para ustedes, en realidad para todos", le dijo Lacalle a los jugadores. "Cuando uno tiene esta chance y la aprovecha y se siente bien, íntegro, tiene que contagiar esas cosas. Lo malo siempre corre como reguero de pólvora, lo bueno es más lento. Pero una vez que entra lo bueno se convierte en un círculo virtuoso. Lo hicieron los hermanos argentinos, lo están haciendo los uruguayos. Cuando uno se convierte en ejemplo ya tiene una obligación: no puede fallar. asi que si un compañero se cae, a levantarlo y seguir”.

Medioscrum o apertura

Lacalle Pou jugó al rugby en el colegio British School, y luego brevemente en Old Boys, el club de exalumnos. “Toda mi vida jugué al rugby. Es un gran deporte y lo practiqué hasta la cuarta o quinta quebradura”, dijo el presidente cuando concurrió al Estadio Charrúa en 2021 para presenciar la victoria de Los Teros ante Estados Unidos, que significó la clasificación al Mundial de Francia 2023.

El profesor Antonio Tchakidjian, con amplia trayectoria en el fútbol, era preparador físico de Old Boys en ese momento.”Me costó una barbaridad trabajar al principio, porque no conocían la pretemporada, ni el doble horario. Luis jugaba a veces de apertura y otras de medio. Alternaba en el equipo durante un tiempo”, recordó en una entrevista con El Observador.

De hecho, el martes en el Campus Lacalle Pou mostró algunas destrezas rugbísticas, como el pase típico de medioscrum a la salida de un ruck, o la patada de salida desde mitad de cancha.

Aunque su deporte preferido es el surf, el que practica a menudo, el presidente es un entusiasta hincha del rugby, y en muchas conferencia ha usado la corbata de Los Teros que le regaló el presidente de la Unión de Rugby del Uruguay Santiago Slinger.

Raúl Martínez / EFE

Lacalle Pou con corbata de Los Teros