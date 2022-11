El emocionante video del DT de Ecuador sobre la historia de Kevin Rodríguez: de Segunda división al Mundial

El técnico de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, se dio el gran gusto de hacer debutar en el primer partido del Mundial Qatar 2022 en el triunfo por 2-0 sobre el anfitrión, al futbolista Kevin Rodríguez, de 22 años, quien juega en Imbabura, un club de la Segunda división del país del Pacífico.

El futbolista ingresó para jugar los últimos 5 minutos de la adición.

Pero hay una historia detrás, con declaraciones de Alfaro que dio hace ocho días.

Es que la primera vez que lo citó fue para jugar ante Irak el pasado 12 de noviembre en un amistoso.

Ese día había entrado por José Cifuentes, quien juega en Los Angeles Galaxy, flamante campeón de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, y excompañero de Brian Rodríguez y de Francisco Ginella.

Fue su único partido hasta que Alfaro lo citó al Mundial de Qatar 2022 entre los 26 jugadores de la lista.

En la conferencia de prensa posterior al 0-0 contra Irak, el DT argentino se explayó sobre su citación.

EFE

Kevin Rodríguez celebra el triunfo de Ecuador ante Qatar en el debut del Mundial de Qatar 2022

"Si yo no te digo quién es Kevin Rodríguez, venís como un espectador y ves el partido, ¿viste diferencia que es de Segunda división con el resto de sus compañeros que estuvieron ahí y que jugaron en Europa o en Estados Unidos o México? Como decía Einstein 'es mucho más difícil desactivar un átomo que un preconcepto'. Entonces cuando uno tiene un preconcepto piensa: 'No, ya lo mato. Lo mato antes de nacer. Es de Segunda división, no tiene nivel, no sirve, lo tiramos al fondo del mar'", comenzó diciendo hace ocho días el técnico de Ecuador.

Y añadió: "La verdad es que la frescura, la humildad, la generosidad que tiene ese chico... Se puso la camiseta de Ecuador y entró en un partido internacional. Yo no sé si hubiese tenido el coraje que tuvo ese pibe. Honestamente. Y lo hizo con una soltura como si estuviera jugando en Imbabura. Entonces yo celebro estas apariciones y me encantan estos desafíos".

Para Alfaro, "estas cosas se las ganan ellos. Yo estoy acá para dar oportunidades, porque alguna vez me dieron una oportunidad a mí. Estoy sentado acá porque alguien me dio una oportunidad. Yo no regalo oportunidades, que ellos se las ganen. Pero cuando veo que están para jugar, los tiro adentro de la cancha, porque sé que el compromiso que tienen es muy grande".

"Cada vez que lo veo a Kevin, me recuerda a mis años de lucha, cuando yo estaba en el ascenso. En un año viajé más de 44.000 km en bus para jugar partidos y soñando con el fútbol de Primera. Y no te tenés idea de lo lejos que me quedaba el fútbol de Primera de mi país (Argentina), ni que hablar un Mundial. Era otra dimensión. Y estoy para eso, para dar oportunidades. Y desde que llegué, dije 'las puertas de la selección están abiertas para todos'. Y convoqué a jugadores de 37 años y a otros de 18, y todos tuvieron su lugar. Llega un punto que me toca tomar decisiones", sostuvo.

Y continuó hablando de Kevin Rodríguez: "Y te confieso algo: me arrepentí de no haberlo llevado a la gira de cuando jugamos con Japón y con Arabia, porque tuve ese prejuicio absurdo de decir, '¿cómo voy a llevar a un jugador de Segunda división?'. Pero no sé si será la vejez o qué, que ya me pone más allá del bien y del mal, yo digo: 'Si el chico tiene condiciones, ¿por qué se las voy a privar yo?'. Y la demostración del chico fue muy valiente".

Aquí se puede ver el video: