El exfiscal de Corte Jorge Díaz sobre Astesiano y Berriel: "No conozco a ninguno de los dos"

El exfiscal de Corte, Jorge Díaz, explicó que la fiscal del caso Astesiano, Gabriela Fossati, lo llamó a declarar este miércoles por "la simple razón" de que aparece mencionado en un chat entre el excustodio presidencial Alejandro Astesiano y el exsubdirector de la Policía Nacional, Héctor Ferreira. Díaz además calificó de "falsedad" lo que afirma en la conversación el exjerarca policial respecto a su actuación como juez en el caso Feldman.

"Me preguntó si conocía a alguna de las dos personas", dijo el exfiscal de Corte después de declarar como testigo. "No conozco a ninguno de los dos. Puede ser que a Berriel ocasionalmente lo haya tratado, pero nunca tuve ningún vínculo con él. A Astesiano no lo conozco", añadió.

La conversación entre Astesiano y Berriel donde nombraban al exfiscal de Corte refería al caso Feldman: en 2009 un hombre se atrincheró en su casa con un arsenal de armas y mató a un agente de 32 años.

Díaz fue el juez que actuó en esa causa y en las conversaciones de WhatsApp que forman parte del caso Astesiano, Berriel afirmó el 7 de julio de 2022: "El juez Díaz hizo que mataran a un policía por no dar una orden de allanamiento, si me acordaré".

Y continuó: "Después lo premiaron con el cargo de fiscal porque les dio tiempo a todos para limpiar todo". A lo que Astesiano respondió, según los chats a los que accedió El Observador: "Sí, claro. Si sabrá ese. Ese sabe todo y todito".

Díaz afirmó este miércoles que su "actuación en ese expediente es pública". "Cualquier ciudadano lo puede consultar y despejar absolutamente todas las dudas. Queda absolutamente clara cuál fue la actuación. Esa afirmación que se contiene en ese chat es una falsedad y es fácilmente demostrable que así es", sostuvo.

El exfiscal de Corte explicó que en 2009 en Uruguay "regía el sistema inquisitivo" por lo que era el juez, no el fiscal, quien llevaba adelante la investigación. "La investigación la llevé adelante yo con la participación del fiscal, el doctor Ricardo Perciballe", recordó. Díaz señaló que la investigación "se archivó", pero que habían analizado "entre otras cosas la desgraciada muerte de este policía".

De todas formas, Díaz dijo que no espera que el caso de 2009 siga teniendo derivaciones y afirmó que "está claramente detallado ese hecho particular", en referencia a la muerte del policía.

Para este miércoles, Fossati citó además como testigos al secretario personal de Lacalle Pou, Nicolás Martínez, y al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala.