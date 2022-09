El FA le soltó la mano a Hagobian por referéndum ruso y activó diferencias internas

El Frente Amplio y el sector Asamblea Uruguay le soltaron la mano al dirigente Sebastián Hagobian, quien viajó a Moscú para observar el desarrollo de la votación en Zaporiyia en un referéndum condenado globalmente mediante el que Rusia pretende anexar parte del territorio ocupado en Ucrania.

El desmarcamiento de la cúpula de la izquierda tiene lugar tras la reunión del Secretariado Ejecutivo del mediodía de este lunes, en tanto el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, como el representante del astorismo en ese ámbito, Carlos Varela Ubal, le quitaron el respaldo a su correligionario, según transmitieron fuentes políticas a El Observador.

Horas más tarde, al ser consultado en conferencia de prensa, Fernando Pereira afirmó: "Lo vamos a discutir con él cuando llegue a Montevideo. Por un lado tenemos un problema de forma. Hagobian no está en nombre del FA siguiendo el referéndum en Ucrania, pero por otro lado, es un procedimiento que no compartimos políticamente. Mañana vamos a emitir una declaración con el tema de fondo, sobre por qué no compartimos que él esté allí".

El exsindicalista añadió que en filas de la oposición "no comparten que haya ido, ni que no se lo haya informado al Frente, por más que haya ido a título personal". "Es un tema muy delicado para el mundo y para los frenteamplistas, que no solo hemos declarado en la Mesa Política, sino que en ambas cámaras, nuestra posición contraria a la invasión o la guerra. Legitimar la herramienta, aunque no lo haya querido, no es una conducta que el FA apruebe", insistió.

El semanario Búsqueda informó el sábado que Hagobian controlaría el desarrollo de la votación en Zaporiyia. El dirigente frenteamplista no representa al Estado uruguayo en ninguna capacidad formal o informal, oficial u oficiosa, sino a “67 organizaciones políticas latinoamericanas de 30 países”, según le dijo a la agencia de noticias estatal RIA Novosti.

Hagobian, no obstante, aclaró a través de su cuenta de Twitter: "La observación electoral y de la guerra no implican validar resultados, pero sí obtener información de primera mano. Estoy en mi licencia personal en Moscú en actividad académica y para mantener diálogos políticos vinculados en contra de la invasión de Azerbaiyán contra Armenia".

El episodio propició que el gobierno de Ucrania incluyera a Uruguay en una lista de ocho países a los que acusó de estar participando en un “crimen colectivo” contra el estado ucraniano por “complacer” con su presencia a los “criminales” rusos que procuran legitimar el referéndum en los territorios ocupados de Zaporiyia, Luhansk, Jersón y Donetsk. El mensaje publicado en la web del Ministerio de Reintegración de los Territorios Ocupado decía que los servicios de seguridad ucranianos habían tomado nota de los nombres de los “representantes” de Bielorrusia, Siria, Venezuela, Egipto, Togo, Sudáfrica y Brasil, además de Uruguay, sin discriminar de quién se trataban esos "representantes" y en qué calidad habían ido.

A raíz de ese pronunciamiento, el cónsul honorario de Ucrania, Diego Guadalupe, sostuvo que "no existe ningún conflicto o controversia de Ucrania respecto de la posición de Uruguay en cuanto a la invasión rusa". "Uruguay ha defendido y condena la invasión rusa", señaló el diplomático, quien añadió que Hagobian no tiene representación oficial de ningún tipo ni Ucrania lo ha acreditado de forma oficial en ninguna representación de nada". Guadalupe concluyó que, más que observador, adquirió la calidad de colaboracionista con la visión rusa".

El senador de Asamblea Uruguay, José Carlos Mahía, se limitó a decir a El Observador: "La Convocatoria Seregnista Progresista marcó una posición clara respecto a la invasión. Estamos analizando el tema, pero no vamos a tomar ninguna decisión hasta que no hablemos con él". Sobre esa línea se pronunció el dirigente de Fuerza Renovadora –sector que conduce Mario Bergara–, Gabriel Papa, quien zanjó que "en Ucrania no se está desarrollando nada que pueda ser calificado como 'referéndum'".

Mientras tanto, desde la Intendencia de Montevideo (IM) siguen de cerca el desarrollo del hecho político, aunque desde el entorno de Carolina Cosse han aducido que la participación de Hagobian en el referido referéndum tiene lugar mediante "el uso de su licencia reglamentaria" como funcionario de la División de Relaciones Internacionales de la comuna.

Según supo El Observador, el comunicado en que la presidencia del FA se desmarcó de Hagobian activó diferencias internas en la Comisión de Asuntos Internacionales (Carifa) de la coalición de izquierdas, donde se consideró "innecesario" el hecho de dejar expuesto al dirigente. Este caso se da con un escenario de rispideces puertas adentro de la Carifa como telón de fondo.

Esta es la segunda vez en cuestión de meses que Fernando Pereira le quita el respaldo al accionar del dirigente de Asamblea Uruguay. A fines de julio, el presidente del FA había afirmado que la fuerza política no estaba representada en una declaración firmada por Hagobian –en calidad de referente del grupo de “Jóvenes progresistas latinoamericanos”– en que condenaba un "gobierno autoritario" del mexicano Andrés Manuel López Obrador. En aquella instancia, el exsindicalista defendió los "avances en la política mexicana".