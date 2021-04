El Frente advirtió que "ya transcurrió demasiado tiempo" sin diálogo desde el gobierno

El Frente Amplio mantuvo un plenario vía Zoom de más de siete horas este sábado, en que analizó junto a 160 participantes la coyuntura sanitaria y política. Al cierre de la jornada la fuerza política emitió una declaración de tres páginas en la que reclamó al gobierno que "hay que hacerse cargo" de la situación sanitaria, criticó que "el diálogo nunca llegó" desde la administración de Luis Lacalle Pou, ratificó su cronograma de plenarios en adelante y destacó la importancia de la campaña para derogar los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).

"No podemos dejar de señalar nuestra discrepancia con el mensaje emitido desde el Gobierno, de trasladar la responsabilidad del enorme crecimiento de los contagios y las muertes a la ciudadanía", declaró en un primer término la fuerza política, y expuso que el Estado "no puede eludir su papel en la evolución de la pandemia". Remarcó en este sentido las acciones de las intendencias frenteamplistas para afrontar las consecuencias de la pandemia.

En el documento aprobado por unanimidad, el Frente Amplio recordó sus "reiteradas" propuestas al gobierno así como su "convocatoria a un diálogo sin exclusiones de actores sociales y políticos". "Hemos insistido, hasta ahora y de forma reiterada, con una mesa de diálogo que nunca llegó. Ya transcurrió demasiado tiempo y las consecuencias son demasiado graves", apuntó la fuerza política en un pasaje destacado con subrayado, y añadió: "El gobierno debe hacerse cargo de la política que en solitario ha decidido impulsar".

Participantes del encuentro relataron a El Observador que algunos de los discursos cuestionaron si la fuerza política no debería resignarse a que la administración de Lacalle Pou no tiene intenciones de responder a estos planteos.

"Los recursos que el gobierno plantea volcar en 2021 para estos sectores son menores a los destinados en el 2020, que ya de por sí fueron muy insuficientes", criticó el Frente Amplio. "Las medidas del gobierno, además de ser magras en su dimensión y cobertura, están llegando tarde y siguen ampliando la brecha de la desigualdad en la población", afirmaron los dirigentes del plenario.

El Frente Amplio reiteró su rechazo hacia "la política de ajuste" del gobierno, "que ha tenido como consecuencia inmediata la pérdida del poder adquisitivo de salarios y pasividades y la caída de la actividad económica y que, a mediano y largo plazo supondrá una concentración de la riqueza".

La fuerza arremetió contra "la soberbia y la intransigencia del gobierno y el apoyo monolítico de los partidos de coalición" y enfatizó que el Frente Amplio debe "contribuir a la organización y la movilización social para impedir la pérdida de derechos". Destacó en este sentido a la "solidaridad" como una "seña de identidad" de la fuerza política y saludó a la militancia "que deja todos los días horas de su vida al servicio de esta causa".

"La gestión de la crisis sanitaria es una expresión temprana y clara de lo que le espera a nuestro país con la plena vigencia e implementación de la LUC", declaró el Plenario Nacional. Además, consideró que la decisión de los partidos de la coalición de no acceder a suspender el cómputo del plazo en la recolección de las firmas "atenta contra el derecho consagrado en la Constitución de la República de interponer el recurso de referéndum", y reafirmó la importancia de la campaña.

"Somos conscientes", refirió el Plenario, que "el Frente Amplio debe atender y cumplir su proceso interno, que supone renovar nuestras autoridades y previamente desarrollar un debate profundo" que permita "establecer nuestras líneas de acción política para los próximos años". Ratificó en tanto el cronograma establecido para convocar a un Congreso que aborde el debate político y celebrar las elecciones internas sobre finales del año.

En este sentido el MPP ha sugerido en distintas ocasiones una conducción colectiva que sustituya el mandato del presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, y tome el liderazgo hasta los comicios internos. Consultado al respecto, el senador emepepista Alejandro Sánchez declaró que la propuesta "es algo más conceptual con una mirada más de mediano plazo" dado que "hoy no hay alguien que represente al conjunto". "No hay un compañero que sintetice al Frente hoy. No hay un (Líber) Seregni, un (Tabaré) Vázquez", dijo a El Observador.

En un último término el Plenario Nacional destacó "el diálogo y el entendimiento alcanzado en múltiples momentos y en horas críticas para el país con múltiples organizaciones sociales y en particular con la central sindical, el PIT-CNT". "Atendiendo a la situación sanitaria la central sindical ha convocado a una jornada nacional de recolección de firmas por el referéndum de los 135 artículos de la LUC. Exhortamos a todas y todos los frenteamplistas a sumarse a esa jornada con todas sus energías para que la misma se constituya en un impulso decisivo a la campaña", remató.