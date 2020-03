El Galpón cerró sus puertas por el Coronavirus y mandó a todos sus empleados a seguro de paro

Empezó el viernes pasado y no parece que vaya a terminar hasta dentro de algunas cuantas semanas. Desde el anuncio de los primeros casos de coronavirus en Uruguay, las instituciones culturales han cerrado sus puertas en cadena. Este miércoles le tocó a el teatro El Galpón, que decidió suspender todas sus funciones y enviar a todos sus empleados a seguro de paro.

"Los últimos días han sido vertiginosos; desde el pasado viernes que se suspendieron las funciones del fin de semana no nos imaginábamos lo que vendría después. Desde entonces han quedado paralizados los ensayos de todos nuestros espectáculos, incluso Hamlet que se estrenaría a fin de marzo se quedó sin director, quien tuvo que regresar anticipadamente a España para no quedar varado en nuestro país. No sabemos cuándo será posible estrenar esta producción que contaba con 15 actores en escena. Se detuvieron los ensayos de la obra de Matei Visniec dirigida por Graciela Escuder que se estrenaría en la Sala Atahualpa y los ensayos de las nuevas producciones para Extensión Cultural", explica un comunicado de prensa divulgado por la institución.

En la publicación también se anuncia que se cancelan todas las funciones previstas para preescolares, escolares y liceales que el centro realiza cada año desde hace 35 años y que los arrendamientos de sala, para espectáculos musicales y obras teatrales del exterior han quedado en suspenso.

"Desde el día de hoy y hasta nuevo aviso, el Teatro El Galpón cesa toda actividad de atención al público en las oficinas de Socio Espectacular, Boletería, Administración y Extensión Cultural y envía al Seguro de Paro a todo el personal administrativo, de servicio y técnico de la Institución. Seamos solidarios, cuidémonos entre todos respetando las indicaciones médicas de prevención, todos los que podamos quedémonos en casa. Lo primero y más importante es la salud de todos los uruguayos", concluye el anuncio.