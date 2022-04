El ganado gordo toca nuevos máximos

Cierra una semana especial, de menor operativa en el mercado ganadero, pero con firmeza sostenida.

Las entradas son dispares entre plantas, pero en general siguen ágiles, con una industria compradora. El aumento de contagios de covid-19 en China es mirado con atención, pero por ahora sin mayor incidencia sobre la demanda de carne. Los precios pagados por ese mercado, más allá de alguna corrección a la baja en las últimas semanas, siguen firmes y con demanda estable.

Nuevos récords

La pujanza externa, altas faenas, y una menor disponibilidad de ganados de buena terminación son los que siguen impulsando al ganado gordo a tocar nuevos récords semana a semana.

El piso para novillos está en US$ 5,20 por kilo a la carne. Los valores de punta alcanzan (y también cruzan) los US$ 5,40. El eje de los negocios ronda los US$ 5,35. Quedan lejanos los US$ 3,58 que valía el novillo gordo a mediados de abril del año pasado.

El año arrancó con el novillo en US$ 4,35 y ya ganó más de un dólar por kilo a esta fecha, un escenario excepcional para la ganadería.

En vacas, dependiendo de la calidad, peso, y planta, las cotizaciones van desde US$ 5 hasta US$ 5,20. La vaquillona viene algo más rezagada.

Los valores esta semana se han mantenido similares a los de la semana pasada, señaló el presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), Diego Arrospide. “Estabilidad sin perder la firmeza ni la buena demanda que venimos teniendo”, dijo.

EO

La faena subió 17%

La demanda industrial es sostenida, con alguna planta que dio licencias o redujo actividad por Semana Santa.

La semana pasada la faena fue de 52.068 vacunos, levemente debajo de la anterior pero todavía por encima de las 50.000 cabezas. Las hembras predominaron, con una participación de 55% sumando vacas y vaquillonas.

En lo que va del año la faena muestra un incremento de 17% respecto al año anterior en número de cabezas y 52% más que en 2020.

El lunes próximo el dato seguramente caerá por debajo de 50.000 por primera vez desde la tercera semana de enero, con operativa reducida por Pascuas y San Jacinto que está sin operar hasta el 21 de abril.

China se mira con atención

Se observan con atención los movimientos en China, donde se está registrando un parate de la actividad en Shanghái por el repunte de casos de covid, con los mayores niveles de contagio en dos años.

El trader Daniel Castiglioni dijo que se han registrado correcciones de precios en las últimas cuatro semanas –previo a este repunte de casos – en torno a los US$ 200 y los US$ 300 por tonelada para la carne vacuna. Pero que los valores siguen en máximos históricos, con un mercado firme y estable en el largo plazo.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos publicó en los últimos días su reporte trimestral Livestock and Poultry: World Markets and Trade, en el que incrementó su estimación de exportaciones de carne vacuna de Uruguay para este año respecto a su previsión anterior, aunque seguiría sin alcanzar el volumen de 2021. Allí se señala también que el stock vacuno caería alrededor de 300.000 cabezas a 11,646 millones.

En el mercado de reposición, en el pico de zafra, predomina la firmeza con mucha demanda, y una destacada oferta de terneros por la época del año. Hay una diferenciación bien importante entre terneros preparados y los castrados.

EO

Menor oferta y firmeza de valores para los ovinos

El mercado para ovinos sigue en ascenso, con menor oferta como es habitual en esta época del año.

Los lanares siguen ganando centavos semana a semana, con negocios en el eje de US$ 4,55 para el cordero, US$ 4,54 los borregos, US$ 4,13 los capones y US$ 4,06 la oveja.

En lo que va de año la faena ovina acumula una baja de 4% respecto al muy buen año 2021. La participación de ovejas en la faena viene en ascenso y en lo que va del año alcanza el 45% del total faenado, sumando 164.694 animales. Con estas cifras, supera en casi 9% la cantidad faenada en mismo periodo del año pasado.

La firmeza persiste para vacunos y ovinos, con valores históricos y un otoño destacado desde el punto de vista forrajero.